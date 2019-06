Tres tendencias sociales falsas en las que no se debería creer

Aunque las redes sociales tienen su origen en 1995 con la aparición de Classmates.com, no fue hasta 2003 cuando comenzó su época dorada con MySpace y las redes sociales para profesionales como LinkedIn o Xing.

Hoy en día, según el informe Digital 2019, elaborado por Hootsuite y We Are Social, 28 millones de españoles usan las redes sociales para compartir vídeos, imágenes y todo tipo de contenido que pueda ser interesante para el resto de sus seguidores. Además, según los datos, el promedio de tiempo diario dedicado a las redes sociales es de 1 hora y 39 minutos, y la media de cuentas por usuario es de casi 8.

Han pasado ya 15 años desde que Facebook y Twitter se convirtieron en las redes sociales por excelencia, pero actualmente los usuarios prefieren otro tipo de plataformas como YouTube (89%) o Whatsapp (87%), según Digital 2019. Facebook se encuentra en tercer lugar (82%) seguida de Instagram (54%) y Twitter (49%). Para las empresas, estas plataformas son el lugar idóneo para promocionarse de manera sencilla y para llegar a su público objetivo de la forma más eficiente posible.

Pero no es oro todo lo que reluce. Después de toda la polémica surgida en torno a las redes sociales, Hootsuite, la plataforma líder en gestión de redes sociales, analiza tres tendencias sociales que no deben creerse si no se quiere caer en un error a la hora de elaborar una estrategia social.

1. No existe el apocalipsis en Facebook:

Es cierto que la preocupación por la privacidad de los datos en Facebook ha generado una gran desconfianza entre los usuarios de la plataforma. Además, se creó el movimiento #DeleteFacebook, con el que muchos usuarios anunciaban su salida de la red social utilizando ese hashtag. Sin embargo, según los datos de Digital 2019, la audiencia de Facebook ha crecido casi un 10% a nivel mundial respecto a 2018, además sigue siendo una de las redes sociales más utilizadas por los usuarios, por lo que los temores y las intenciones de abandonarla parecen tener poca base.

2. No todos los adolescentes se están yendo a Instagram:

Es cierto que los usuarios de Instagram han aumentado en todo el mundo, de 800 millones en 2018 a los 1000 millones de 2019. Pero no todos los adolescentes se han ido a esta red social, como se suele decir. Ha aparecido una nueva plataforma, TikTok, que en 2018 no se encontraba entre las más usadas y que este año se encuentra entre las 10 redes sociales más utilizadas del mundo con 500 millones de usuarios.

Los adolescentes son un buen público objetivo para las empresas y cada vez más las marcas se están interesando por esta red social para llegar hasta ellos.

3. Los asistentes de hogar no lideran el control de voz:

Se suele decir que el control por voz se utiliza más en los altavoces inteligentes que tenemos en casa que en los smartphones, pero según el informe de Hootsuite y We Are Social, casi la mitad de los jóvenes de 16 a 24 años han usado en los últimos 30 días la búsqueda por voz a través de su teléfono móvil.

El uso del control de voz para búsquedas es más frecuente en países con una alfabetización más baja o donde el idioma local no utiliza un alfabeto de caracteres que sea propicio para escribir. Los países que más utilizan esta funcionalidad son India, China e Indonesia.

El incremento del uso de la voz en los smartphones podría cambiar completamente la forma en que nos relacionamos sobre las marcas, ya que, por ejemplo, cuando se crea una lista de la compra se ordena por categoría de producto, no por marca. Esto significa que, si el usuario no especifica ninguna marca en concreto, será el asistente de voz el encargado de elegir las marcas. De este modo, las empresas deberán estar pendientes de este cambio en los algoritmos de los comandos por voz para poder estar entre las preferencias de los usuarios.

Muchas gracias Tu solicitud ha sido registrada correctamente, revisa tu email para acceder al contenido solicitado Si quieres acceder a todo este contenido sin restricciones solicita ahora una demostración gratuita de El Derecho Internet Mementos CERRAR Lo sentimos mucho. Has excedido el número de peticiones de información disponibles. CERRAR Enviando Descargar contenido Introduzca su nombre, dirección de correo y descargue el contenido Nombre Email Acepto la política de privacidad y protección de datos