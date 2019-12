No cometió delito de apropiación indebida porque no había pacto de asignación de cuotas del premio especial sino solo sobre el premio al número El TS absuelve a una jugadora en grupo de lotería que no compartió el premio especial a la fracción Noticia 16-12-2019 ElDerecho.com

La Sala Segunda del Tribunal Supremo ha absuelto a una mujer que había sido condenada a un año y medio de prisión por no repartir el premio extraordinario a la fracción de un número de lotería también premiado y que compartía con otras 5 personas. El Supremo le absuelve del delito de apropiación indebida al entender que la obligación asumida con el grupo era la de compartir el número, pero que no había un pacto de asignación de cuotas sobre el premio a la fracción. No obstante, la Sala considera que los perjudicados podrían acudir a la jurisdicción civil con una reclamación de cantidad.