Un juzgado autoriza la venta de Loreak Mendian

En un auto, el juzgado indica que la oferta de Borobitex, que contaba con el informe favorable de la administración concursal, “cumple con los parámetros de idoneidad y conveniencia exigidos por la Ley Concursal”.

Así señala que el precio ofertado de “800.000 euros, unido al ahorro de 408.000 euros por la subrogación laboral, resulta razonable”.

Añade que existe "continuidad empresarial" y "mantenimiento del empleo" con la subrogación de 18 contratos de trabajo, "respetando las condiciones" y "antigüedad" de los trabajadores.

También que se preserva una marca "consolidada en el sector textil", así como el arrendamiento de tres locales "estratégicos" (las tiendas que la marca tiene en Bilbao, Donostia-San Sebastián y Madrid) y los pedidos en curso.

El juzgado recuerda que no se ha presentado ninguna oferta alternativa en el cauce publicitario abierto, "lo que supone que, de no aceptarse la propuesta de Borobitex" se produciría "una situación claramente perjudicial, sin una continuidad para la actividad productiva relacionada con la marca, sin el ingreso del dinero que supone la venta y con la pérdida de la oportunidad de mantenimiento de los puestos de trabajo".

Jdo Mercantil SS AU 17 sep 2025