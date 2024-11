Ya se conoce las empresas que han sido seleccionadas para el Pabellón de España en MWC Barcelona

Red.es, entidad pública adscrita al Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública a través de la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, ha hecho oficial el listado de las mismas

El número de empresas expositoras se ha incrementado en más un 11% respecto a la pasada edición, donde el Pabellón recibió a 10.000 visitantes presenciales y 7.000 en el entorno online. Además, acogió más de 60 actividades entre conferencias, con más de un centenar de ponentes, y sesiones de networking, con delegaciones internacionales y sectoriales.

MWC Barcelona, promovido por GSMA (Global Systems for Mobile Association), se ha consolidado como el evento de referencia donde las principales empresas de base digital muestran las últimas innovaciones relacionadas con la telefonía móvil y las comunicaciones inalámbricas, pero también con sectores tan innovadores como la inteligencia artificial, la realidad virtual y aumentada, la robótica o todo tipo de software y hardware.

"El Pabellón de España es el punto de encuentro para conocer el gran potencial de España en el ámbito tecnológico", ha señalado el nuevo director general de Red.Es, Jesús Herrero en la nota de prensa que se ha publicado este jueves.

Las empresas seleccionadas pertenecen a Andalucía, Aragón, Cantabria, Cataluña, Comunidad de Madrid, Comunidad Valenciana, Extremadura, Galicia, Islas Baleares y el País Vasco.

A la región andaluza pertenece la tecnológica Galgus, mientras que en Aragón se encuentra la seleccionada Libelium, y en Cantabria Netboss Comunicaciones.

Cataluña tiene una importante presencia con diez pymes selccionadas: Grupo Castilla, Logsave.me, Validated ID, Tickelia, Slashmobility, Group Saltó, LaMagnética, Intelligent Atlas S.L., Agile TV y Openchip & Software Technologies SL.

Por su parte, Madrid es la comunidad con más representación con hasta 27 compañías: Bequant, GestPoint GSM, Alea Soluciones, Aptica, MedUX, Weplan Analytics, Locatium.AI, Netmetrix Solutions, Insurama, Spika Techi, iREPACK by DMX SL, Schaman Datatronics S.A, Alisys Robotics, OpenNebula Systems, Summa Networks, Telecoming, Utimaco, Indigitall, Space by Clikalia, Offshoretech, Best Phone Mundo Móvil, Asteo Red Neutra, KeepCoding, Viewtinet, BeeDIGITAL y Applivery.

La Comunidad Valenciana contará con MercadoIT y Kenmei, mientras que Extremadura estará representada por Mobbeel. El número de empresas gallegas asciende a cuatro, con Igalia, Galvintec, Cinfo y Situm.

Por último, se encuentran la balear Grupo WDNA, y las vascas SPC y Multiverse Computing.

