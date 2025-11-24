Albino Escribano, Gran Cruz al Mérito en el Servicio de la Abogacía

Decano del Colegio de la Abogacía de Albacete

El presidente del Consejo General de la Abogacía Española, Salvador González, impuso el pasado viernes la Gran Cruz al Mérito en el Servicio de la Abogacía al decano del Colegio de la Abogacía de Albacete, Albino Escribano.

Se trata de la más alta distinción que se puede otorgar en la profesión y la primera vez que la recibe un decano de Albacete.

González destacó que la condecoración simboliza “el reconocimiento y el agradecimiento de toda la Abogacía Española por el trabajo bien hecho y por una trayectoria impecable al servicio de la profesión, de nuestras instituciones, de la defensa y de la sociedad”. Y agradeció su entrega a lo largo de casi 20 años de compromiso con su Colegio, ocho de ellos como decano.

El presidente repasó su labor al frente de la institución, destacando que su liderazgo ha impulsado transformaciones clave, desde la apertura de la nueva sede colegial hasta el desarrollo de iniciativas inclusivas, deontológicas, tecnológicas y formativas.

En su discurso el presidente de la Abogacía también se refirió a la necesidad de encontrar cuanto antes una solución para la pensiones de los mutualistas y de mejorar las condiciones del turno de oficio.

Y además enfatizó la importancia de la formación para ejercer la profesión y mantenerse actualizados. “Por eso impulsamos el Programa UPRO para formar en competencias digitales, porque ese es el verdadero desafío: ser tecnológicos para seguir defendiendo derechos”, apuntando que el Colegio de Albacete lidera en toda Castilla-La Mancha el número de inscritos en este programa financiado con fondos europeos

Junto al presidente de la Abogacía, participaron María Llanos López, vicedecana del Colegio de Albacete; Encarna Orduna, secretaria del Consejo General de la Abogacía Española e Ismael se entregaron los Premios 190 aniversario del Colegio de Albacete.

Al final del acto se entregaron los Premios 190 aniversario del Colegio de Albacete.

