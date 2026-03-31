Selier Abogados impulsa su práctica fiscal con Pedro de Pablos como nuevo socio

Pedro se incorpora al despacho tras una sólida trayectoria de más de tres décadas en el ámbito del Derecho Tributario. En su última etapa, ha ejercido como socio director del área fiscal en Cremades & Calvo-Sotelo, donde ha liderado equipos especializados e intervenido en procedimientos tributarios de elevada complejidad relativos a fiscalidad internacional y a reestructuraciones empresariales.
Es licenciado en Derecho y en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad Pontificia de Comillas (ICADE) y ha desarrollado una destacada actividad académica como profesor en la Universidad Complutense de Madrid y como colaborador en instituciones como el Centro de Estudios Garrigues y la Universidad Francisco de Vitoria.
Es miembro de la Asociación Española de Asesores Fiscales (AEDAF), de la Asociación Española de Derecho Financiero (rama española de la International Fiscal Association) y del Grupo de Expertos de Delitos Económicos, participando activamente en foros especializados del ámbito tributario.
Su incorporación se enmarca en el plan de crecimiento de Selier Abogados, que continúa reforzando su práctica fiscal con perfiles de alta especialización para dar respuesta a un entorno cada vez más exigente para esta área de práctica.
Pilar Jaquete, socia gerente de Selier Abogados, señala que “la llegada de Pedro refuerza claramente nuestra práctica fiscal. Su experiencia en procedimientos complejos y su conocimiento del entorno tributario nos permite dar un paso más en un área clave para nuestros clientes”.
Por su parte, Pedro de Pablos comenta: “Me incorporo a Selier Abogados muy ilusionado en sumarme a un proyecto en crecimiento y con una apuesta clara por el área fiscal. Creo que puedo aportar mi experiencia, especialmente en procedimientos tributarios y en operaciones corporativas complejas que aporten valor para el cliente”.
Asimismo, Rocío Lorenzo, socia de Fiscal Internacional, añade: “La incorporación de Pedro nos permite reforzar el equipo desde un punto de vista global. Su experiencia en procedimientos tributarios y su visión práctica encajan muy bien con el desarrollo del área”.