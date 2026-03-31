Selier Abogados impulsa su práctica fiscal con Pedro de Pablos como nuevo socio

Cuenta con más de 30 años de experiencia en asesoramiento fiscal y procedimientos tributarios complejos

Con este fichaje, la firma refuerza una de sus áreas clave en el asesoramiento a empresas, en un entorno marcado por el incremento de la complejidad normativa y de los procedimientos tributarios.

Pedro se incorpora al despacho tras una sólida trayectoria de más de tres décadas en el ámbito del Derecho Tributario. En su última etapa, ha ejercido como socio director del área fiscal en Cremades & Calvo-Sotelo, donde ha liderado equipos especializados e intervenido en procedimientos tributarios de elevada complejidad relativos a fiscalidad internacional y a reestructuraciones empresariales.

Es licenciado en Derecho y en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad Pontificia de Comillas (ICADE) y ha desarrollado una destacada actividad académica como profesor en la Universidad Complutense de Madrid y como colaborador en instituciones como el Centro de Estudios Garrigues y la Universidad Francisco de Vitoria.

Es miembro de la Asociación Española de Asesores Fiscales (AEDAF), de la Asociación Española de Derecho Financiero (rama española de la International Fiscal Association) y del Grupo de Expertos de Delitos Económicos, participando activamente en foros especializados del ámbito tributario.

Su incorporación se enmarca en el plan de crecimiento de Selier Abogados, que continúa reforzando su práctica fiscal con perfiles de alta especialización para dar respuesta a un entorno cada vez más exigente para esta área de práctica.

Pilar Jaquete, socia gerente de Selier Abogados, señala que “la llegada de Pedro refuerza claramente nuestra práctica fiscal. Su experiencia en procedimientos complejos y su conocimiento del entorno tributario nos permite dar un paso más en un área clave para nuestros clientes”.

Por su parte, Pedro de Pablos comenta: “Me incorporo a Selier Abogados muy ilusionado en sumarme a un proyecto en crecimiento y con una apuesta clara por el área fiscal. Creo que puedo aportar mi experiencia, especialmente en procedimientos tributarios y en operaciones corporativas complejas que aporten valor para el cliente”.

Asimismo, Rocío Lorenzo, socia de Fiscal Internacional, añade: “La incorporación de Pedro nos permite reforzar el equipo desde un punto de vista global. Su experiencia en procedimientos tributarios y su visión práctica encajan muy bien con el desarrollo del área”.

Muchas gracias Tu solicitud ha sido registrada correctamente. Revisa tu email para acceder al contenido solicitado Si quieres acceder a todo este contenido sin restricciones solicita ahora una demostración gratuita de El Derecho Internet Mementos CERRAR Lo sentimos mucho. Has excedido el número de peticiones de información disponibles. CERRAR Enviando Descargar contenido Introduce tu nombre, dirección de correo y descarga el contenido Nombre Email Acepto la política de privacidad y protección de datos