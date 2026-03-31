Nace Grupo Brío, nueva firma multidisciplinar en Valencia

GRA Consultores y ASEMWORK ETT se integran bajo la marca común Grupo Brío, consolidando una estructura multidisciplinar que combina asesoramiento legal, fiscal-contable, laboral, gestión de recursos humanos y prevención de riesgos laborales bajo una única dirección estratégica.

Frente al modelo tradicional de despacho monodisciplinar, Grupo Brío apuesta por la firma de servicios completos orientada estratégicamente a un segmento concreto: la empresa mediana con operativa en todo el territorio español.

La trayectoria que sustenta esta integración es sólida. GRA Consultores fue fundada en 1986 en Valencia y fue ampliando progresivamente su oferta jurídica y fiscal. En 2005, la puesta en marcha de ASEMWORK ETT añadió la dimensión de recursos humanos y trabajo temporal al grupo. Tras casi cuatro décadas de crecimiento orgánico, el equipo supera hoy los 45 profesionales especializados en las distintas áreas de práctica.

El modelo de Grupo Brío se distingue por extender el asesoramiento más allá del perímetro estrictamente empresarial. Además de atender las obligaciones legales, fiscales y laborales de las compañías, la firma ofrece cobertura jurídica a los socios y empresarios en su esfera privada: planificación patrimonial, herencias, contratos y litigios. Esta aproximación, habitual en las grandes firmas, comienza a abrirse paso entre las asesorías de tamaño medio con vocación de posicionarse como socio estratégico de sus clientes.

“Más que asesores, queremos ser socios estratégicos. Nuestro crecimiento no se explica solo por cifras, sino por la confianza sostenida de las empresas que trabajan con nosotros desde hace años", según Rafael Viñals, socio director de Grupo Brío.

El grupo está liderado por tres socios directores: Rafael Viñals, con responsabilidad en la dirección general; David Tello, al frente del Área Laboral; y Paz Hueso, socia directora de Brío ETT, quien dirigió ASEMWORK desde su incorporación en 2012.

Con esta integración, Grupo Brío se posiciona como un caso de referencia en el proceso de consolidación que vive el segmento medio del mercado de servicios profesionales en España, y en particular en la Comunidad Valenciana, donde la concentración de firmas multidisciplinares con capacidad nacional es todavía escasa.

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