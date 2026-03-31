España alcanza un nuevo máximo en solicitudes de patentes europeas

Las empresas e inventores españoles presentaron 2.255 solicitudes de patentes europeas ante la OEP en 2025, un 2,9% más que el año anterior

Las empresas e inventores españoles presentaron 2.255 solicitudes de patentes europeas en 2025, según el Technology Dashboard 2025 de la OEP (anteriormente Índice de Patentes) publicado por la Oficina Europea de Patentes (OEP).

Esta cifra supone un incremento del 2,9% respecto a 2024 y representa el mayor volumen anual de solicitudes de patentes europeas procedentes de España registrado hasta la fecha.

En total, la OEP recibió 201.974 solicitudes de patentes europeas en 2025, un 1,4% más que el año anterior, superando por primera vez las 200.000 solicitudes y confirmando la competitividad de Europa como polo tecnológico global. Las solicitudes procedentes de los Estados miembros de la OEP crecieron, de media, un 0,4%. España representa el 1,1% del total de solicitudes presentadas ante la OEP y se sitúa en el 9º puesto por volumen de solicitudes dentro de la Unión Europea, en el 15º a nivel mundial y en el 25º puesto en volumen de solicitudes per cápita.

“Este récord de solicitudes de patentes subraya la capacidad innovadora de Europa y su atractivo como mercado tecnológico global”, afirma Antonio Campinos, presidente de la OEP. “El Technology Dashboard 2025 permite analizar los avances y las brechas existentes en distintos sectores industriales, ayudando a los responsables políticos europeos a identificar áreas prioritarias y orientar las inversiones y acciones para reforzar la soberanía tecnológica y la competitividad. Mientras que la Patente Unitaria ya está eliminando barreras y acelerando la transición hacia un mercado europeo de innovación más integrado, es necesario mantener el foco especialmente en sectores estratégicos como la inteligencia artificial, los semiconductores, la salud y las tecnologías cuánticas”.

Crecimiento sostenido en la última década

El aumento registrado en 2025 confirma la tendencia al alza de la innovación española. El número de solicitudes españolas presentadas ante la OEP ha aumentado más de un 43% desde 2016, lo que sitúa a España como el tercer país con mayor crecimiento en la última década entre los principales países europeos solicitantes de patentes (aquellos con más de 2.000 solicitudes anuales).

Esta evolución refleja el compromiso continuado de empresas, universidades, centros de investigación públicos y emprendedores españoles con la protección de sus invenciones en el mercado europeo.

El sector salud sigue liderando, mientras la tecnología informática gana impulso

Las tecnologías relacionadas con la salud continúan siendo el principal motor de las solicitudes españolas de patentes europeas. En 2025, la biotecnología fue el campo tecnológico con mayor número de solicitudes (181), seguida por el sector farmacéutico (179) y la tecnología médica (167). En conjunto, estos tres ámbitos representaron casi una cuarta parte (23,4%) de todas las solicitudes españolas ante la OEP.

Aunque el sector farmacéutico registró un descenso (-19%) respecto al año anterior, la biotecnología (+11%) y la tecnología médica (+2,5%) crecieron, lo que confirma la fortaleza del ecosistema español de investigación biomédica y sanitaria. A nivel global en la OEP, los sectores relacionados con la salud experimentaron descensos, como el farmacéutico (-6,3%) y la biotecnología (-3,3%), pese a que la tecnología médica creció en el ‘último año (+1,3%).

Junto a su tradicional especialización en el campo de la salud, los innovadores españoles también incrementaron sus solicitudes en otros ámbitos tecnológicos, como en el sector de la tecnología informática, que creció un 29,8% en 2025. A nivel global, la tecnología informática se mantuvo como el principal campo tecnológico de solicitudes de patentes ante la OEP en 2025 (+6,1% respecto a 2024), impulsada por el crecimiento de tecnologías relacionadas con la inteligencia artificial (+9,5%) y por el rápido desarrollo del emergente campo de las tecnologías cuánticas (+37,9%). Aunque Estados Unidos concentró la mayor parte de las solicitudes en tecnología informática, los innovadores europeos se posicionaron como líderes en los subsectores de la inteligencia artificial (IA) y tecnologías cuánticas.

El sector del transporte, que había experimentado un fuerte crecimiento en años anteriores en España, registró un descenso del 15,4% en 2025, aunque sigue siendo un ámbito relevante dentro del ecosistema innovador nacional.

El CSIC, principal solicitante español ante la OEP

El Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), con 55 solicitudes de patentes europeas, encabezó nuevamente en 2025 el ranking de solicitantes españoles ante la OEP. Entre los principales solicitantes también figuran empresas como Autotech Engineering, Multiverse Computing, Amadeus y Ficosa Automotive, lo que refleja el creciente peso de las empresas industriales y tecnológicas en la protección internacional de las invenciones.

Las universidades y centros públicos de investigación continúan desempeñando un papel clave dentro del ecosistema innovador español. Junto con el CSIC, la Universidad del País Vasco, la Universitat de Barcelona y la Universidad Autónoma de Barcelona figuran entre los diez principales solicitantes españoles, con un total conjunto de 112 solicitudes de patentes europeas en 2025.

Cataluña y la Comunidad de Madrid concentran más de la mitad de la actividad innovadora

La actividad patentadora en España sigue concentrándose en los principales polos económicos del país. Cataluña lidera el ranking regional, con 754 solicitudes en 2025, lo que representa el 33,4% del total nacional, con un crecimiento del 4,1%. Le sigue la Comunidad de Madrid, con 484 solicitudes y un notable aumento interanual del 17,2%.

El País Vasco ocupa la tercera posición, con 310 solicitudes, seguido por la Comunidad Valenciana (152) y Navarra (142). Navarra registró un crecimiento significativo (+19,3%), mientras que Murcia presentó el mayor incremento entre las principales regiones (+39,3%).

Las cinco regiones españolas más pujantes en materia de innovación se sitúan además entre las 100 principales regiones europeas por número de solicitudes presentadas ante la OEP.

A nivel de ciudades, Barcelona y Madrid se mantienen entre las 100 principales ciudades europeas en cuanto a actividad de patentes, consolidando su papel como hubs tecnológicos de referencia en España. Les siguen San Sebastián, Zaragoza y Alcobendas.

Fuerte adopción de la Patente Unitaria por parte de innovadores españoles

El sistema de Patente Unitaria, en funcionamiento desde junio de 2023, sigue ganando impulso entre los solicitantes españoles. En 2025 se registraron 580 solicitudes con efecto unitario procedentes de titulares españoles, lo que representa una tasa de adopción del 56,1% de las patentes europeas concedidas a innovadores españoles ese año.

Este porcentaje se sitúa muy por encima de la media mundial (28,7%) y supera también la media de la Unión Europea (40,7%), lo que demuestra el uso estratégico de este sistema por parte de las empresas españolas para simplificar y ampliar la protección de sus invenciones en el mercado europeo, a pesar de que España no participa formalmente en el sistema.

Las tendencias globales de innovación refuerzan el papel de Europa en un entorno altamente competitivo

A escala mundial, Estados Unidos mantiene el liderazgo como principal país de origen de solicitudes de patentes europeas, seguido de Alemania. Por primera vez, China supera a Japón y se convierte en el tercer país de origen, seguida por Corea del Sur. Las solicitudes procedentes de China se han triplicado desde 2016, mientras que las de Corea del Sur se han duplicado, superando ampliamente el ritmo de crecimiento medio de los países europeos.

Los Estados miembros de la OEP representaron el 43% de las solicitudes totales en 2025, mientras que el 57% procedieron de países no pertenecientes a la OEP. Samsung volvió a ser el mayor solicitante de patentes ante la OEP en 2025, seguido por Huawei, LG y Qualcomm. Nokia completa el top cinco tras registrar el mayor crecimiento en el último año, con 2.242 solicitudes (+89,4%). El top 10 incluye cuatro empresas europeas, dos de Corea del Sur, dos de Estados Unidos y dos de China, reflejando la intensa competencia global en materia de innovación tecnológica.

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