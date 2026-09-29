El equity partner de la oficina de Madrid pasa a formar parte del Legal Personnel Committee

El comité asesora al Board global de la firma en cuestiones estratégicas relacionadas con la contratación, promoción y desarrollo profesional de sus abogados.

Squire Patton Boggs ha nombrado a José Aguilar Shea, equity partner de la oficina de Madrid, miembro de su Legal Personnel Committee (LPC), el órgano global que asesora al Board de la firma en cuestiones estratégicas relacionadas con la contratación, promoción y desarrollo profesional de sus abogados. Integrado por 23 socios de distintas oficinas de todo el mundo, la incorporación de Aguilar Shea al comité supone también la entrada de la oficina de Madrid en este órgano y refleja su creciente peso dentro de la estructura internacional de Squire Patton Boggs.

Entre las principales responsabilidades del LPC se encuentran el asesoramiento sobre las políticas y criterios de contratación de abogados y los procesos internos de promoción a socio, así como la supervisión y coordinación de los mecanismos de desarrollo profesional dentro de la firma.

El comité desempeña, de este modo, un papel relevante en el crecimiento orgánico de Squire Patton Boggs, contribuyendo a definir los perfiles, capacidades y criterios que deben guiar tanto la incorporación de nuevos profesionales como la progresión de los abogados dentro de la organización.

“Este nombramiento supone un reconocimiento tanto a la trayectoria y compromiso de José con Squire Patton Boggs como al crecimiento que ha experimentado nuestra oficina en los últimos años. Que Madrid esté representada en un órgano global como el Legal Personnel Committee nos permite participar de manera aún más directa en cuestiones esenciales para el futuro de la firma, como la atracción, el desarrollo y la promoción del talento. Es también una muestra de la creciente integración y relevancia de nuestro equipo en España dentro de la organización global”, señala Teresa Zueco, socia directora de Squire Patton Boggs en España.

La pertenencia al Legal Personnel Committee está reservada a equity partners con una trayectoria consolidada dentro de Squire Patton Boggs y un profundo conocimiento de su cultura, estrategia y modelo de desarrollo profesional. Sus integrantes contribuyen a trasladar al Board una visión global y, al mismo tiempo, cercana a la realidad de las diferentes oficinas y mercados en los que opera la firma.

“Formar parte del Legal Personnel Committee supone una gran responsabilidad y, al mismo tiempo, una oportunidad para contribuir a uno de los aspectos más importantes para el futuro de cualquier firma: el desarrollo de sus profesionales. Nuestro crecimiento depende en gran medida de nuestra capacidad para incorporar el mejor talento, ofrecer a nuestros abogados oportunidades reales de progresión y asegurar que quienes avanzan dentro de la firma reúnen las capacidades y valores necesarios para contribuir a su futuro. Afronto esta nueva responsabilidad con mucha ilusión y con el objetivo de aportar también la perspectiva de Madrid a un órgano de alcance global”, afirma José Aguilar Shea, equity partner de Squire Patton Boggs en Madrid.

José Aguilar Shea es socio de la práctica de Tax Strategy & Benefits de Squire Patton Boggs en Madrid. Cuenta con una amplia experiencia en el asesoramiento fiscal a compañías nacionales e internacionales y particulares, especialmente en la estructuración de operaciones empresariales e inmobiliarias complejas, fusiones y adquisiciones, joint ventures y procesos de reorganización empresarial. Asimismo, asesora a grandes patrimonios y family offices, y participa activamente en operaciones transfronterizas con Latinoamérica como miembro del Latam Desk y Brazil Desk de la firma.

Con este nombramiento, la oficina de Madrid refuerza su participación en la estructura global de Squire Patton Boggs y su contribución a la definición de políticas relacionadas con uno de los ejes estratégicos para el crecimiento de la firma: la atracción, promoción y desarrollo de sus profesionales.

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