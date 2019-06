Un año más hemos preparando un gran debate en colaboración con el Casino de Madrid.

Contaremos con grandes figuras del mundo jurídico y académico y nos pondremos al día de como esta cambiando el sector y que perspectivas hay.

PROGRAMA

Presenta: Germán López Madrid. Presidente de ICADE Asociación. Presidente Volvo Car España y Vicepresidente de CEIM

Modera: Iñigo Navarro. Decano de Derecho de ICADE-COMILLAS

Intervienen:

- Juan Picón. Office Managing Partner and Co-Chair of the Latin America Practice at Latham & Watkins

- Moises Barrio: Letrado del Consejo de Estado, Doctor en Derecho por la Universidad Carlos III de Madrid.

- Jesus Sánchez Lambás. Vicepresidente del Instituto Coordenadas de Gobernanza y Economía Aplicada

- Leticia López Lapuente. Socia de Uría Menéndez, responsable de las prácticas de Internet y Privacy.

25 de junio | 19:00 h

Salón del Prícipe. Casino de Madrid (C/Alcalá, 15. Madrid)

