Primeras ayudas del programa Kit Digital

Comienzan a concederse las primeras ayudas destinadas a la digitalización de las empresas del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, puesto en marcha por el Gobierno, a través de la entidad Red.es.

Más de 2.000 empresas de entre 10 y menos de 50 empleados han recibido este lunes la notificación de la concesión del bono digital que podrán destinar a una o varias soluciones digitales que les permitirán aumentar su nivel de digitalización.

Entre las diferentes soluciones digitales se encuentran: sitio web y presencia en internet, gestión de redes sociales, comercio electrónico; la gestión de clientes; servicios y herramientas de oficina virtual, inteligencia empresarial y analítica, gestión de procesos, factura electrónica, comunicaciones seguras y ciberseguridad.

Los requisitos que deben cumplir las empresas para optar a las ayudas del programa del Kit Digital son: no tener consideración de empresa en crisis; estar al corriente de las obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social; no superar el límite máximo de ayudas establecido en el marco comunitario para contar con la autorización automática "de minimis"; no estar sujeta a una orden de recuperación pendiente de la Comisión Europea que haya declarado una ayuda ilegal e incompatible con el mercado común; tener la consideración de pequeña empresa, microempresa o autónomo; estar en situación de alta y tener la antigüedad mínima que se establece por convocatoria; no incurrir en ninguna de las prohibiciones previstas en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones; y disponer de la evaluación del Nivel de Madurez Digital, de acuerdo con el test de diagnóstico disponible en la plataforma Acelera pyme.

Está previsto que todas las solicitudes presentadas, excepto aquellas que necesiten subsanación, se resuelvan de aquí al mes de junio.

Kit Digital: Plazo de presentación de solicitudes

Las empresas interesadas pueden solicitar las ayudas en la sede electrónica de Red.es. El plazo se mantendrá abierto durante 6 meses o hasta que se acaben los fondos.

Esta convocatoria para las pymes de entre 10 y menos de 50 empleados cuenta con un presupuesto inicial de 500 millones de euros.

A lo largo de este ejercicio se lanzarán otra convocatoria para pymes de entre 3 y 9 empleados, y una tercera para pymes y autónomos de menos de 3 empleados.

Altas de Agentes Digitalizadores

Por su parte, el plazo de adhesión para los agentes digitalizadores se mantendrá abierto durante todo el tiempo que permanezca activo el programa. El "catálogo de agentes digitalizadores" se puede consultar en www.acelerapyme.es.

Lefebvre forma parte de este programa como agente digitalizador, ofreciendo diferentes productos que permitirán el impulso del negocio por medio de la transformación digital y sobre los que se puede conseguir una importante subvención. Las soluciones digitalizadoras que Lefebvre incluye en el programa son:

CLIENT LINK, la solución para crear de forma sencilla la página web del despacho profesional.

la solución para crear de forma sencilla la página web del despacho profesional. CENTINELA PRO, el software de gestión del compliance que te ayuda a identificar, controlar y prevenir los riesgos que puedan afectar a una empresa teniendo en cuenta diferentes materias.

el software de gestión del compliance que te ayuda a identificar, controlar y prevenir los riesgos que puedan afectar a una empresa teniendo en cuenta diferentes materias. LEX-ON, el software para que los abogados y abogadas ordenen y simplifiquen la gestión de la actividad de sus despachos: la facturación, la comunicación interna y externa del despacho, la organización de los expedientes y las actuaciones.

el software para que los abogados y abogadas ordenen y simplifiquen la gestión de la actividad de sus despachos: la facturación, la comunicación interna y externa del despacho, la organización de los expedientes y las actuaciones. TÁNDEM, la solución dirigida a despachos de abogados, asesorías y departamentos jurídicos de empresas que necesitan poder aprovechar el conocimiento que existe entre su propia documentación.

Los agentes digitalizadores, serán los que presenten toda la documentación justificativa y los que reciban el pago del bono digital cedido por el beneficiario, una vez se haya aceptado su justificación.

Digitalización de las empresas

El programa Kit Digital impulsado por el Gobierno de España tiene como objetivo promover la digitalización de pequeñas empresas, micropymes y autónomos, y contribuir a modernizar el tejido productivo español.

Está dotado con un presupuesto de 3.067 millones de euros, financiado por la Unión Europea a través de los fondos NextGenerationEU, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

La orden ministerial que constituye las bases reguladoras para la concesión de estas ayudas directas del programa Kit Digital se publicó en el Boletín Oficial del Estado el pasado 30 de diciembre.

Bajo el lema "cero papeles", Red.es ha diseñado un sistema de tramitación muy innovador que agiliza el proceso usando herramientas de robotización e inteligencia artificial, por el que se podrá solicitar la ayuda sin aportar ninguna documentación, ya que será suficiente con que el empresario autorice a Red.es a consultar de oficio los requisitos y obligaciones requeridos para obtener la condición de beneficiario.

