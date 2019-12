CERMI premia al Real Patronato sobre Discapacidad por su "valiosa"contribución de inclusión de personas con discapacidad

El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) ha entregado este martes el 'Premio cermi.es' en la categoría Institucional al Real Patronato sobre Discapacidad, coincidiendo además con el día Internacional y Europeo de las Personas con Discapacidad.

El fallo del jurado indica que se trata de "un organismo centenario de referencia en el ámbito de la mejora de las políticas públicas de discapacidad en España que, bajo el alto patronazgo de la Reina, está llamado a seguir intensificando en las próximas décadas su valiosa e imprescindible contribución a la causa de la inclusión de las personas con discapacidad".

En el acto, que ha tenido lugar en la sede del Real Patronato sobre Discapacidad, la encargada de recoger el reconocimiento de manos del presidente del CERMI, Luis Cayo Pérez Bueno, ha sido la ministra de Sanidad, Consumo y Bienestar Social en funciones, María Luisa Carcedo. La responsable de dar lectura al fallo del jurado ha sido la directora ejecutiva del CERMI, Pilar Villarino.

La ministra ha indicado que se seguirá trabajando para que "las personas con discapacidad tengan los mismos derechos, porque las personas no somos estándar, sino que somos diversas". Carcedo, como presidenta actual del Real Patronato, ha enumerado las principales acciones en favor de la inclusión que a lo largo de su trayectoria ha desarrollado la institución, que siempre ha contado con el apoyo de la Casa Real.

Entre las cuestiones pendientes en políticas de discapacidad, Carcedo ha subrayado la reforma del artículo 49 de la Constitución para reforzar la protección de los derechos de las personas con discapacidad y modificar la terminología con la que se hace alusión a esta parte de la ciudadanía.

Asimismo, ha resaltado que ya están muy avanzados los trabajos para aprobar la modificación del Código Civil, a fin de migrar de un modelo basado en la supresión de la capacidad jurídica hacia otro fundamentado en la provisión de apoyos para la toma de decisiones.

Carcedo ha asegurado que el Gobierno ha trabajado en una serie de reformas cuyo objetivo es que "la igualdad que proclama la Constitución no sea meramente formal, sino también real", tal y como marcan la Convención Internacional de Derechos de las Personas con Discapacidad y la Agenda 2030. A su juicio, "el compromiso es conseguir no solo no discriminar, sino lograr la plena inclusión de las personas con discapacidad".

El presidente del CERMI, por su parte, ha subrayado que "hoy, Día de la Discapacidad, es una jornada de ilusión y de afirmación de lo que somos y aportamos" y ha apuntado que "el Real Patronato está llamado a seguir trabajando décadas y a velar para mejorar las políticas públicas en materia de discapacidad".

Sobre la interlocución con los gobernantes, Pérez Bueno ha manifestado que el movimiento de la discapacidad "es un sector exigente, crítico e incisivo, es decir, que espoleamos para que hagáis más, pero si parecemos exigentes es por el apremio que nuestras bases nos piden, por tantas cosas que se han negado, las deudas pendientes y porque están muy lejos de gozar de los derechos en igualdad de condiciones".

"En el sector queremos a organismos como este, que siempre han estado acompañándonos cuando no había políticas de discapacidad, ni leyes que nos amparasen. Sin duda, es una fórmula acertada por lo que ha hecho, está haciendo y está llamado a hacer", ha apostillado el presidente del CERMI en referencia al Real Patronato sobre Discapacidad.

