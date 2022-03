ACUERDO CIAM y WWA LATAM promoverán la diversidad en el arbitraje internacional Noticia 01-03-2022 ElDerecho.com

El Centro Internacional de Arbitraje de Madrid (CIAM) y Women Way in Arbitration (WWA Latam) han firmado un acuerdo de colaboración para promocionar la diversidad en el arbitraje internacional. Este acuerdo es una de las iniciativas que CIAM ha implementado para dar a conocer su compromiso con la diversidad, y en particular con la de género.