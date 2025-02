Cómo aplicar la doble materialidad. Visión estratégica

La doble materialidad se refiere a la necesidad de considerar tanto el impacto de las actividades de una empresa en el medio ambiente y la sociedad, como la forma en que estos factores afectan a la evolución y resultados de la propia empresa.

¿Cuáles son los impactos, riesgos y oportunidades de la doble materialidad? Lefebvre Formación te invita a profundizar en la materia en el “Curso Cómo hacer un análisis de doble materialidad. Caso práctico“, que se llevará a cabo, en formato online, el 6 y 7 de marzo.

Este curso ofrecerá un entendimiento teórico y práctico detallado para realizar un análisis de doble materialidad, de acuerdo con las pautas establecidas por EFRAG, una herramienta esencial para cumplir con la normativa CSRD.

Durante las dos sesiones de webinar, los participantes adquirirán no solo competencias teóricas, sino también una perspectiva sobre cómo implementar la doble materialidad en el desarrollo y ejecución de una estrategia de sostenibilidad efectiva en su organización, creando un valor integrado y beneficios a largo plazo.

Los asistentes obtendrán una comprensión detallada de la normativa y la aplicación de la doble materialidad, desarrollarán habilidades para ponerla en práctica identificando los efectos, riesgos y oportunidades asociados, y aprenderán a usar los resultados del análisis de doble materialidad para construir una visión estratégica.

El curso será impartido por Braulio Pareja Cano, Head of Research at Impact Bridge. Professor at IE University & Comillas ICAI-ICADE, y Jaime Bouza Gonzalo, socio fundador de 3P Sostenibilidad.

Más información e inscripciones al “Curso Cómo hacer un análisis de doble materialidad. Caso práctico“

