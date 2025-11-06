Condena a asesor fiscal por estafa y falsedad documental

La Sala, que ha apreciado las atenuantes de confesión y reparación del daño, lo ha considerado culpable de un delito de estafa agravada en concurso medial con un delito continuado de falsedad en documento oficial cometido por particular.

Los magistrados indican en el relato de hechos probados de la sentencia que el acusado, que ejercía como asesor, consultor y gestor tributario entre 2017 y 2022, presentó declaraciones del IRPF en nombre de distintos contribuyentes sin su conocimiento, utilizando sus certificados digitales o referencias fiscales. Para asegurarse de que las víctimas no recibieran notificaciones, según consta en la resolución, facilitaba sus propios datos de contacto y hacía ingresar las devoluciones en cuentas bancarias de su entorno familiar o de su titularidad.

En el fallo, los jueces entienden probado que el sospechoso manipuló también declaraciones informativas con datos falsos de retenciones y pagadores inexistentes, lo que facilitó la obtención de devoluciones indebidas por parte de la Agencia Tributaria.

El acusado reconoció íntegramente los hechos desde su primera declaración ante la Fiscalía y ha abonado unos 4.000 euros, comprometiéndose a pagar 500 euros mensuales hasta cubrir la responsabilidad civil, que asciende a 110.553,73 euros.

La sentencia no es firme, pues cabe presentar recurso ante el TSXG.