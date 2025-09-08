Absuelto de amenazas a expareja a través de mensajes de audio

El acusado envió estos mensajes cuando se encontraba pendiente del fallo de un Juzgado Penal de Zaragoza por delito de lesiones y obstrucción a la justicia cometido contra la abogada que asistió a su expareja en un procedimiento de familia.

El tribunal entiende que no ha quedado enervada la presunción de inocencia del acusado y procede a su libre absolución. “El mal anunciado ha de ser serio, real y perseverante, así como futuro, injusto, determinado y posible, que dependa directa o indirectamente de la voluntad del sujeto activo y que produzca natural intimidación en el sujeto pasivo”, señalan los magistrados.

“Compartimos con la juez a quo que el mal anunciado no es real ni injusto e indeterminado, y que ni siquiera la contextualización del mismo en el marco del proceso penal seguido por el acusado con la letrada que asistió a la denunciante en un proceso de familia permite atribuir a la expresión utilizada una dimensión diferente que entrañe una intimidación para la denunciante”, concluyen.