Condena a residencia a indemnizar a los hijos de residente fallecida

La Audiencia de Valladolid considera que no hubo una atención adecuada a la úlcera que padecía la mujer, lo que provocó una sepsis mortal

La Audiencia Provincial de Valladolid ha confirmado la condena de 80.116,79 euros de indemnización que un juzgado impuso a una residencia de ancianos por la muerte de una residente.

Los tres hijos de la fallecida entendían que la demandada no prestó una atención adecuada a la úlcera sobre infectada que padecía la mujer, lo que provocó una sepsis generalizada que causó su deceso.

Los magistrados “comparten plenamente” la misma conclusión que la obtenida por la sentencia de instancia, “cuyos acertados razonamientos expresamente se aceptan y asumen”. Así, el tribunal argumenta su decisión en “la falta de constancia” de la realización de los cambios posturales cada dos horas y de levantamiento diario de la cama prescritos por el facultativo. Asimismo, considera que hubo “desatención” del médico de la residencia durante cinco días pese a advertirse el riesgo de úlcera.

Por último, los juzgadores advierten una “falta de constancia de la derivación al servicio de geriatría prescrita por el médico de la residencia pese a que la residente sufría de desnutrición, de un fecaloma (posible obstrucción intestinal) y una úlcera sacra que se va agravando”.

La sentencia no es firme y puede ser recurrida en casación.

AP Valladolid ST 2 sep 2025

Muchas gracias Tu solicitud ha sido registrada correctamente. Revisa tu email para acceder al contenido solicitado Si quieres acceder a todo este contenido sin restricciones solicita ahora una demostración gratuita de El Derecho Internet Mementos CERRAR Lo sentimos mucho. Has excedido el número de peticiones de información disponibles. CERRAR Enviando Descargar contenido Introduce tu nombre, dirección de correo y descarga el contenido Nombre Email Acepto la política de privacidad y protección de datos