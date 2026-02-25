Condenada Air Europa por entregar una maleta a una pasajera con 61 días de retraso

En la reciente sentencia 21/2026 de la Sección Civil del Juzgado de Primera Instancia de Palma, el Juez condena a Air Europa al pago de una indemnización de 1.500 €, más los intereses legales y las costas del procedimiento, por la pérdida y posterior entrega del equipaje de una viajera 61 días después de su vuelo.

Los hechos se remontan a diciembre de 2023, en un vuelo de Air Europa entre Palma y Barcelona. La pasajera, que ha sido defendida en los tribunales por reclamador.es, facturó su maleta en Palma esperando encontrar su equipaje tras el corto trayecto que le separaba de Barcelona. Pero al llegar a El Prat su maleta no apareció. Allí mismo, presentó el Parte de Irregularidad de Equipaje (PIR), documento esencial para poder reclamar posteriormente una indemnización por problemas con el equipaje.

Air Europa entregó la maleta 61 días después y consideró que, con esto, ya había cumplido con su obligación, negándose a pagar una indemnización por la pérdida de la maleta. No conforme con esto, la pasajera reclamó con reclamador.es a Air Europa la máxima indemnización que, por entonces, recogía el Convenio de Montreal en caso de pérdida de equipaje.

La compañía online de servicios legales intentó alcanzar un acuerdo amistoso con la aerolínea pero, ante la falta de respuesta positiva, presentó una demanda. En la sentencia, conocida a comienzos de este mes, el juez condena a Air Europa al pago de la totalidad de las cantidades reclamadas, así como a las costas del procedimiento y a los intereses legales generados.

La importancia del PIR

Según Jorge Ramos, abogado de reclamador.es, “en este caso, se demuestra la importancia de completar el PIR en el propio aeropuerto o en los primeros días tras el problema en los canales oficiales de las aerolíneas. Aquí, Air Europa alegaba que habían pasado 6 meses desde los hechos para no indemnizar a nuestra clienta, pero la pasajera había completado el Parte de Irregularidad de Equipaje en tiempo y forma, lo que, según el Convenio de Montreal, abre un plazo de hasta 2 años para presentar la reclamación desde la incidencia”.

“El juez no compró las excusas de Air Europa y condenó a la aerolínea no solo al pago del total de lo reclamado, sino también al pago de todos los gastos que conlleva tener que acudir a los tribunales para recuperar un dinero que, según la normativa vigente, está claro que pertenecía a la parte demandante”, continúa explicando Jorge Ramos.

El abogado termina señalando que “en reclamador.es vemos habitualmente situaciones como esta, en las que diferentes compañías aéreas se niegan a indemnizar a sus pasajeros cuando les rompen, extravían o pierden el equipaje con excusas como que están fuera de plazo o que si completan el PIR ya no pueden seguir reclamando por otras vías. Y la realidad es que el PIR es necesario para poder reclamar posteriormente. Y el plazo es de hasta 2 años desde la incidencia para iniciar dicha reclamación. Además, a día de hoy, la indemnización máxima por problemas con el equipaje ha ascendido hasta, aproximadamente, 1.800 €, por lo que es una cantidad, al igual que los 1.500 € que en reclamador.es acabamos de conseguir para nuestra clienta, nada desdeñable y que las aerolíneas lo único que pretenden es ahorrarse.”

Muchas gracias Tu solicitud ha sido registrada correctamente. Revisa tu email para acceder al contenido solicitado Si quieres acceder a todo este contenido sin restricciones solicita ahora una demostración gratuita de El Derecho Internet Mementos CERRAR Lo sentimos mucho. Has excedido el número de peticiones de información disponibles. CERRAR Enviando Descargar contenido Introduce tu nombre, dirección de correo y descarga el contenido Nombre Email Acepto la política de privacidad y protección de datos