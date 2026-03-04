Uría recibe el premio a la mejor publicación divulgativa de mediación civil y mercantil por el "Claves Prácticas Medios Adecuados de Solución de Controversias, MASC" editado por Lefebvre

El galardón ha sido otorgado por el Centro Español de Mediación (CEM), y reconoce la excelencia de la obra elaborada por el despacho Uría Menéndez junto a Lefebvre

La compañía está trabajando en una segunda edición que analizará el impacto real de la reforma procesal tras su primer año de vigencia.

Uría Menéndez y Lefebvre han sido galardonados esta mañana con el premio a la Mejor Publicación Divulgativa de la mediación civil y mercantil en España. El reconocimiento ha sido concedido por el Centro Español de Mediación (CEM) en el marco de la III Edición del Premio al Impulso de la Mediación Empresarial, destacando la obra Claves Prácticas Medios Adecuados de Solución de Controversias (MASC) como un referente dentro del sector.

El jurado de la III Edición del Premio al Impulso de la Mediación Empresarial ha estado formado por el presidente del CEM, Rafael Catalá Polo, que también lo preside; el vicepresidente del CEM y secretario general de la Cámara de Comercio de España, Adolfo Díaz-Ambrona Medrano; la vocal del CEM, María Jesús Fernández Cortés; el presidente de honor de Garrigues, Antonio Garrigues Walker, y el secretario general y del Consejo de Administración de Iberdrola, Santiago Martínez Garrido. Además, Fernando Cabello de los Cobos, secretario general del CEM, ha actuado como secretario del jurado. La obra ha sido considerada como una pieza fundamental para impulsar la cultura del diálogo y el acuerdo en el ámbito empresarial, frente a la tradicional cultura del litigio.

Un proyecto de excelencia técnica

Claves Prácticas Medios Adecuados de Solución de Controversias (MASC) es fruto de una estrecha colaboración con el prestigioso despacho Uría Menéndez. Bajo el impulso de Manuel García-Villarubia y Miguel Ángel Cepero, más de 20 abogados de la firma han aportado el rigor técnico y la visión práctica que caracteriza a esta publicación.

"Para Lefebvre es un verdadero honor recibir este premio. Nos esforzamos cada día para que nuestros contenidos aporten un valor diferencial, y este reconocimiento valida nuestra apuesta por acompañar a los profesionales en el cambio de paradigma que supone entender el Derecho más orientado a la solución que al conflicto", señala Susana Izquierdo, directora de Redacción de la compañía.

Compromiso con la actualidad

El lanzamiento de la primera edición coincidió con la entrada en vigor de la reforma operada por la LO 1/2025, una apuesta estratégica por la oportunidad y la utilidad práctica. En línea con este compromiso, Lefebvre ha anunciado que ya se encuentra trabajando en la segunda edición de la obra.

Esta nueva entrega, prevista para coincidir con el primer aniversario de la reforma, incluirá:

Un análisis detallado del aterrizaje práctico de la nueva normativa.

de la nueva normativa. Recopilación de las resoluciones judiciales más relevantes dictadas en el último año.

más relevantes dictadas en el último año. Estudio de los nuevos acuerdos de unificación de criterio.

La gala también ha rendido homenaje a otras figuras clave del sector jurídico. Durante la ceremonia se ha otorgado a Miquel Roca Junyent, jurista y padre de la Constitución española de 1978, el Premio de Honor a la Trayectoria Profesional. En la categoría de Mejores Prácticas relacionadas con la mediación civil y mercantil en España ha resultado premiada la Fundación Notarial SIGNUM

