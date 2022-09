El Consejo Fiscal celebra hoy su primer pleno bajo la presidencia de García Ortiz

El Consejo Fiscal emanado de las urnas en mayo celebrará este miércoles su primer pleno bajo la presidencia del recién nombrado fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, abriendo así una nueva etapa en el órgano consultor, que tendrá entre sus primeras tareas informar sobre una batería de plazas pendientes de renovación, incluida la jefatura de Anticorrupción.

Se trata del primer pleno que celebra este Consejo Fiscal después de la sesión constitutiva que tuvo lugar el pasado 29 de junio, la cual sirvió para que los nuevos vocales electivos tomaran posesión.

En los comicios celebrados el 4 de mayo entre la carrera fiscal, la Asociación de Fiscales (AF) se adjudicó seis de los nueve asientos en juego; mientras que la Unión Progresista de Fiscales (UPF) --a la que pertenecía García Ortiz-- perdió la mitad, cayendo a dos; y la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) logró entrar en el órgano asesor.

A los nueve vocales electivos se suman los vocales natos del Consejo Fiscal: el teniente fiscal del Tribunal Supremo y el fiscal inspector jefe, cargos que ahora ostentan María Ángeles Sánchez Conde y María Antonia Sanz, respectivamente.

Nueva etapa del Consejo Fiscal

Así, será la primera vez que García Ortiz, que tomó posesión como nuevo jefe del Ministerio Público el pasado 5 de septiembre, presida un pleno del Consejo Fiscal. Aunque el coronavirus le llevó a perderse la apertura del año judicial, la Fiscalía ha informado de que este miércoles acudirá a la cita.

Antes de que dé comienzo el Pleno, a las 9.00 horas, García Ortiz tendrá que cumplir la formalidad de tomar posesión también como presidente del Consejo Fiscal ante todos sus vocales.

Una de las tareas acuciantes del nuevo Consejo Fiscal será abordar las listas de candidatos a ocupar las plazas convocadas por el Ministerio de Justicia el pasado 1 de septiembre para distintos puestos en la Fiscalía.

Son 14 destinos vacantes que se proveerán por el sistema de libre designación y entre los que destaca la plaza de fiscal jefe de Anticorrupción, ocupada actualmente por Alejandro Luzón, que opta a revalidar el cargo.

La convocatoria también incluye la Fiscalía Togada del Tribunal Supremo; la Inspección Fiscal de la Fiscalía General del Estado; la Fiscalía Superior de Canarias y de La Rioja; la Fiscalía de la Audiencia Nacional; la Fiscalía Especial Antidroga; las Fiscalías Provinciales de Granada, Málaga y Huesca; y las Fiscalías de Área de Granollers, Sabadell, Ferrol y Móstoles.

No obstante, las fuentes indican que en este primer pleno no dará tiempo a abordar este asunto, dado que las listas aún no están cerradas, por lo que quedará pendiente para las siguientes reuniones.

Además, García Ortiz avanzó durante su toma de posesión que aprovechará este primer pleno para comunicar formalmente al Consejo Fiscal que ha elegido como su sucesora al frente de la Secretaría Técnica de la Fiscalía General del Estado a Ana García León.

Funciones del Consejo Fiscal

Cabe recordar que el Consejo Fiscal tiene entre sus principales funciones la de asesorar al fiscal general del Estado en cuantas materias le someta, informar las propuestas pertinentes respecto al nombramiento de los diversos cargos, elaborar los informes para ascensos de los miembros de la carrera fiscal, y resolver los expedientes disciplinarios y de mérito que sean de su competencia, así como apreciar las posibles incompatibilidades.

También debe resolver los recursos interpuestos contra resoluciones dictadas en expedientes disciplinarios por los fiscales jefes de los distintos órganos del Ministerio Fiscal; instar las reformas convenientes al servicio y al ejercicio de la función fiscal; conocer los planes anuales de la Inspección Fiscal; conocer e informar los planes de formación y selección de los fiscales; y dirigir a la FGE cuantas peticiones y solicitudes relativas a su competencia considere oportunas.

Asimismo, el Consejo Fiscal se encarga de elaborar los criterios generales en orden a asegurar la unidad de actuación del Ministerio Fiscal, en lo referente a la estructuración y el funcionamiento de sus órganos. Y, en consecuencia, se ocupa igualmente de informar los proyectos de ley o normas reglamentarias que afecten a la estructura, organización y funciones del Ministerio Público.

Muchas gracias Tu solicitud ha sido registrada correctamente. Revisa tu email para acceder al contenido solicitado Si quieres acceder a todo este contenido sin restricciones solicita ahora una demostración gratuita de El Derecho Internet Mementos CERRAR Lo sentimos mucho. Has excedido el número de peticiones de información disponibles. CERRAR Enviando Descargar contenido Introduce tu nombre, dirección de correo y descarga el contenido Nombre Email Acepto la política de privacidad y protección de datos