¿Conoces cuáles son los aspectos contables y fiscales de las reestructuraciones empresariales? ¿Qué respuesta pueden dar las empresas en momentos de crisis económica y financiera?

Lefebvre Formación organiza el "Curso Contabilidad de la reestructuración empresarial", compuesto por 2 webinar que tendrán lugar los días 15 y 16 de noviembre de 16 a 18h.

Dos sesiones, en las que se analizarán y expondrán de forma práctica los aspectos contables y fiscales de las reestructuraciones empresariales, desde la transformación, fusión y escisión de sociedades, hasta la cesión global de activos y pasivos. Asimismo, se abordarán las repercusiones fiscales de estas operaciones, según se acojan o no al Régimen Especial de Fusiones, escisiones, aportaciones no dinerarias, etc. de la LIS.

La formación será impartida por el experto en la materia Gregorio Labatut Serer, profesor de Economía Contabilidad en la Universidad de Valencia.

Más información sobre el Curso Contabilidad de la reestructuración empresarial.

