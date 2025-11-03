Convenio para reforzar digitalización de la Justicia entre La Rioja y Estado

​El acuerdo regula la cesión de soluciones tecnológicas ya desarrolladas por el Ministerio y consolida el modelo de cooperación digital

El Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes y el Gobierno de La Rioja firmaron el pasado viernes un convenio para reforzar la colaboración tecnológica entre ambas instituciones en materia de Justicia. El acuerdo fue sido suscrito por el secretario de Estado de Justicia, Manuel Olmedo Palacios, y la consejera de Salud y Políticas Sociales del Gobierno de La Rioja, María Martín Díez de Baldeón.

Este convenio regula los servicios tecnológicos que el Ministerio presta a la comunidad autónoma, al tiempo que facilita la adopción de nuevas herramientas desarrolladas por la Administración General del Estado en el marco de la estrategia nacional de transformación digital del servicio público de Justicia.

Con esta firma, La Rioja se suma al modelo de utilización tecnológica que impulsa el Ministerio con las administraciones autonómicas que tienen competencias transferidas, como ya se hizo en febrero con el Principado de Asturias y en junio con Canarias. Está previsto que próximamente se incorporen otras comunidades autónomas.

Durante el acto, el secretario de Estado de Justicia subrayó que estos acuerdos son esenciales para garantizar que el proceso de modernización de la Justicia llegue de forma efectiva y equilibrada a todos los territorios. Asimismo, ha reiterado la voluntad del Ministerio de seguir colaborando con todas las comunidades autónomas, fortaleciendo los mecanismos de coordinación institucional necesarios para consolidar un modelo de Justicia conectado, eficiente y orientado a la ciudadanía.

Una arquitectura común para una Justicia más ágil y digital

La iniciativa se enmarca en la implantación progresiva del Nuevo Modelo de Oficina Judicial y Tribunal de Instancia recogido en la Ley Orgánica 1/2025, de 2 de enero, de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia, y en la nueva gobernanza digital del sistema judicial. El objetivo es garantizar una Justicia más ágil, interoperable y centrada en el dato, a través de una arquitectura tecnológica común que permita aprovechar recursos públicos ya existentes.

Entre los servicios y desarrollos del Ministerio que podrán utilizarse en La Rioja se encuentran se encuentran el Sistema de Gestión Procesal (ATENEA); la Carpeta Justicia, como canal único de relación digital con la ciudadanía; el Sistema de Información del Registro Civil (DICIREG); el Escritorio Virtual de Interacción Digital (EVID); el servicio de Cita Previa; LexNet, herramienta de comunicación entre órganos judiciales y operadores jurídicos; o el Hub de Interoperabilidad de Justicia.

También se incluirán soluciones avanzadas de tramitación automatizada integradas con otras administraciones públicas y otras aplicaciones innovadoras relacionadas con la robotización de procesos, la textualización o la IA. El Ministerio transferirá todas estas herramientas con soporte técnico, garantías de seguridad y documentación funcional completa.

Este modelo de cooperación permite también que la comunidad autónoma pueda adaptar y enriquecer los desarrollos con sus propias aportaciones, fomentando así un ecosistema compartido de innovación pública en el ámbito judicial. El acuerdo refuerza los principios de corresponsabilidad institucional y cohesión territorial, contribuyendo a una prestación más homogénea del servicio público de Justicia en todo el país.​

