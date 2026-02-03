Inmaculada González se incorpora como socia a EllipseIP

EllipseIP, firma boutique de abogados especializada en propiedad intelectual e industrial, incorpora a Inmaculada González López como nueva socia, reforzando su capacidad de asesoramiento estratégico a empresas e inversores en la gestión y protección de activos intangibles.

La incorporación forma parte del crecimiento sostenido de la firma y de su apuesta por consolidar un modelo boutique altamente especializado, atendiendo la creciente demanda de asesoramiento jurídico en materia de propiedad intelectual e industrial, especialmente en sectores relacionados con innovación, tecnología e internacionalización.

Inmaculada González López cuenta con más de veinte años de experiencia en propiedad intelectual e industrial. Es doctora en Derecho por la Universidad de Barcelona y LL.M. por la Universidad de Múnich. Ha desarrollado su carrera profesional en BomhardIP, liderando la práctica española de la firma y, con anterioridad, como asociada en Cuatrecasas, asesorando a empresas nacionales e internacionales en materia de marcas, diseños industriales, patentes y derechos de autor, así como en la definición de estrategias de protección, explotación y defensa de activos intangibles. Paralelamente, ha mantenido una destacada actividad académica, con docencia en la Universidad Católica de Valencia y la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona. Es autora de numerosas publicaciones especializadas y ponente habitual en foros nacionales e internacionales.

Con esta incorporación, EllipseIP refuerza su estructura y su propuesta de valor como despacho boutique especializado, ofreciendo servicios estratégicos y jurídicos en propiedad intelectual e industrial tanto en España como a nivel europeo.

