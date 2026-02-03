Congreso Nacional de Contratación Pública, el encuentro más relevante para el sector organizado por Lefebvre

La segunda edición del encuentro se celebrará en dos sesiones durante los días 9 y 10 de febrero, en formato híbrido y presencial, en el Auditorio de Tenerife Adán Martín (Santa Cruz de Tenerife).

El año pasado Lefebvre reunió a 800 profesionales en un evento con los ponentes más sobresalientes del sector público y privado y el análisis de los temas que más interesan en la actualidad de la contratación pública.

Lefebvre, compañía de software y contenido jurídico pionera en la aplicación de Inteligencia Artificial (IA) en el sector legal, celebra por segundo año consecutivo el Congreso Nacional de Contratación Pública, el encuentro más relevante para el sector tanto por la actualidad de los temas planteados como por el estudio y la investigación que proporcionan los principales referentes del ámbito de la contratación pública.

El éxito del año pasado con la asistencia de 800 profesionales pone de relieve la trascendencia de este encuentro que se celebra los días 9 y 10 de febrero, en el Auditorio de Tenerife Adán Martín (Santa Cruz de Tenerife) y que está codirigido por José María Gimeno Feliú, catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de Zaragoza, y Pilar Cuesta de Loño, letrada del Consejo de Estado

El Congreso de Lefebvre cuenta con la coordinación académica de Israel Expósito, profesor asociado de Derecho Constitucional de la Universidad de La Laguna, y la participación de un panel de destacados profesionales del ámbito público y privado. Este encuentro es la cita imprescindible para actualizar conocimientos, compartir experiencias y anticipar decisiones en un entorno normativo y operativo, en plena evolución.

Enfoque multisectorial

Los expertos ofrecerán un enfoque multisectorial y una doble perspectiva, tanto teórica como práctica, sobre temas de especial interés como la corrupción en la contratación pública, la experiencia de la simplificación en la Administración Local o la estrategia en la compra pública y la sostenibilidad ambiental.

La aplicación de la inteligencia artificial (IA) será uno de los análisis más esperados por los profesionales. Los expertos abordarán cuál es la incidencia práctica de la IA en la contratación pública. En este sentido, Lefebvre presentará GenIA-L, la inteligencia artificial de la compañía aplicada al sector jurídico, ofreciendo su visión en este tema a través de experiencias reales. Este análisis tecnológico y práctico proporcionará la perspectiva más adecuada para una aplicación con rigor y que permita conseguir la transformación de la contratación pública.

Contratación pública circular

Otras cuestiones a conocer serán la visión del operador económico, la mejor calidad de la prestación y el control en la ejecución de los contratos públicos como elemento esencial para la estrategia de compra pública. También, se pondrá foco en la contratación pública circular, las claves para aumentar la concurrencia y la competencia en las licitaciones públicas y la gestión de los datos de la contratación pública.

Las ponencias se alternarán con varias mesas de debate para que los asistentes puedan consultar sus dudas sobre estos temas. En el segundo día del encuentro, quedarán analizados la función de asesoramiento legal de los Letrados que intervienen en la contratación pública, el actual marco normativo desde una perspectiva regional y la nueva normativa europea aplica al sector, entro otros temas de interés.

Además de actualizar los conocimientos a través de esta plataforma, el Congreso es la oportunidad para realizar networking. Este año los profesionales pueden conocer de primera mano, cómo aplicar la inteligencia artificial y dar solución a las principales dudas. De esta forma, conseguirán que esta aplicación de tecnología sea una oportunidad de valor que simplifique tareas y mejore la productividad en su trabajo diario.

El Congreso Nacional de Contratación Pública cuenta con la colaboración del Gobierno de Canarias, Cabildo Insular de Tenerife, Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife y Federación Canaria de Islas (FECAI). También, con el apoyo del Cabildo de Arrecife, Ayuntamiento de Arona, Ayuntamiento de Puerto de la Cruz, Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna, Ayuntamiento de la Ciudad de Tacoronte.

Agenda

Fecha: 9 y 10 de febrero, 2026.

Horario (canario): Lunes 9: 9.00h a 18:45h. / Martes 10: 9.00h a 14.15h.

Presencial: Auditorio de Tenerife Adán Martín. Avda de la Constitución 1, 38003 Santa Cruz de Tenerife.

Virtual: Plataforma interactiva.

