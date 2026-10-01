Cuatrecasas Acelera elige siete startups entre 121 candidaturas en su 11.ª edición

Las startups seleccionadas, procedentes de los sectores deeptech, energy, fintech y health, recibirán asesoramiento especializado para validar sus estrategias legales

Cuatrecasas Acelera, el programa de innovación con el que la Firma acompaña a proyectos emprendedores en la validación de su estrategia legal y de negocio, ha seleccionado las siete startups que participarán en su undécima edición.

El programa comienza hoy con el primero de sus dos bootcamps, que se celebra en Barcelona.

De las 121 candidaturas, el comité de evaluación formado por más de 75 profesionales de Cuatrecasas y 18 de otras corporaciones, ha elegido a las siete startups —seis españolas y una portuguesa— que recibirán asesoramiento de abogados de la Firma especializados en las respectivas áreas vinculadas a cada proyecto. En esta nueva edición, las iniciativas que han sido seleccionadas pertenecen a los sectores de deeptech, energy, fintech y health.

En las startups participantes, el comité de evaluación ha valorado criterios como el grado de innovación y diferenciación, su solidez y potencial de crecimiento, la viabilidad de su modelo de negocio, la capacidad de cada proyecto para generar valor, la composición del equipo promotor y su encaje en el programa de aceleración.

Este año se ha registrado un 15 % más de inscripciones que en la edición anterior. Además, el 17 % de las startups presentadas procedían de Portugal, cifra que evidencia la proyección internacional que ha alcanzado la convocatoria de Cuatrecasas Acelera tras más de una década de trayectoria.

El comité de evaluación ha contado este año con la valoración de destacados abogados de la Firma como Alejandro Auset, Vasco Bivar de Azevedo, Gemma Colomer, Idoya Fernández, Juan Carlos Hernanz, Félix Plasencia, Sónia Queiróz Vaz, Miguel Sánchez Monjo y Joana Silveira Botelho. También ha incorporado la visión de reconocidos expertos externos, entre ellos: Laurent Arens van de Perre, Investment Director de BStartup Banco Sabadell; Jordi Bort, director general de Llopart Cava; Ester Cardús, sexta generación de Llopart Cava; Grisha Domakowski, Director of Commercialization and Communication de Parc Científic de Barcelona; Albert Ferré, CEO de Global LegalTech Hub; Daniel Franco, Business Innovation Manager de Airbus Defence and Space; Nuria Manils, mánager de Barcelona Finance Hub by Aticco; Mireia Mir, directora general de INDPULS; Arantxa Quintana, directora de Innovación en Open Business de Unicaja; Carlos Solana, Innovation & Technology Transfer Director de Grupo Mediapro; y Jana Vives Ribera, Chief Marketing & Innovation Officer de Vallformosa.

«Las startups innovadoras se enfrentan cada vez más a desafíos regulatorios, societarios y de negocio que pueden condicionar su crecimiento. Nuestro objetivo con Cuatrecasas Acelera es ayudarles a anticipar esos retos desde una perspectiva estratégica, poniendo a su disposición el conocimiento jurídico y sectorial de nuestros profesionales para que puedan crecer con mayor seguridad y confianza», ha señalado Francesc Muñoz, CIO de Cuatrecasas.

Durante los próximos cinco meses, las startups seleccionadas participarán en un programa de asesoramiento personalizado que combinará acompañamiento jurídico individualizado y dos bootcamps presenciales: el primero, que se celebra hoy en Barcelona, y el segundo, previsto para el 1 de diciembre en Madrid. Cada proyecto contará con el apoyo de mentores legales de Cuatrecasas, que abordarán sus necesidades corporativas específicas y los retos regulatorios vinculados a su tecnología para reforzar el desarrollo y crecimiento de sus modelos de negocio. En esta edición, los mentores serán Alejandro Auset, Gemma Colomer, Íñigo Egea, Juan Carlos Hernanz, Sónia Queiróz Vaz, Cristina Romariz, Juan Antonio Ruiz y Miguel Sánchez Monjo.

Asimismo, los proyectos podrán conectar con destacados actores del ecosistema, como corporaciones y fondos de inversión, para ampliar su red de relaciones institucionales y estratégicas. El programa también contará con la colaboración de profesionales externos de referencia que, procedentes del ámbito de la innovación y de sectores estratégicos complementarios, aportarán una visión práctica sobre los principales retos jurídicos asociados a sus modelos empresariales.

Startups seleccionadas

AGRIN’PULSE (Energy - España): desarrolla AG-X, un robot agrícola eléctrico y autónomo diseñado para cultivos de alto valor, como frutales, viñedos, olivos y frutos secos. La solución permite automatizar tareas agrícolas habituales mediante aperos convencionales y combina robótica, percepción, navegación autónoma e IA para reducir la dependencia de mano de obra, los costes operativos y el impacto ambiental de las explotaciones.

desarrolla AG-X, un robot agrícola eléctrico y autónomo diseñado para cultivos de alto valor, como frutales, viñedos, olivos y frutos secos. La solución permite automatizar tareas agrícolas habituales mediante aperos convencionales y combina robótica, percepción, navegación autónoma e IA para reducir la dependencia de mano de obra, los costes operativos y el impacto ambiental de las explotaciones. AUTHENTIC TEAMZ (Deeptech - Portugal): ayuda a las empresas a entender cómo trabajan juntas las personas. Mediante evaluaciones psicométricas validadas e IA, muestra el estilo de trabajo de cada persona, los roles que asume y el grado de compatibilidad entre compañeros. A continuación, detecta puntos de fricción, riesgos de agotamiento y de rotación en los equipos y propone acciones prácticas para que los líderes puedan mejorar la colaboración, proteger el bienestar y retener el talento.

EONSEA (Deeptech - España): tecnológica especializada en el desarrollo de soluciones de robótica marina e IA para inspección, monitorización y gestión de infraestructuras y activos sumergidos. Combina vehículos marinos autónomos, sistemas de adquisición de datos y una plataforma software basada en visión artificial (io) para digitalizar las operaciones submarinas, reducir costes y riesgos y transformar los datos obtenidos en información útil para la toma de decisiones.

FIDEX (Fintech - España): especializada en activos digitales, asesora y gestiona a grandes patrimonios, empresarios y family offices con los estándares de la banca privada. Diseña carteras de inversión líquidas, construidas sobre activos estables y estrategias en finanzas descentralizadas, y orientadas a preservar el patrimonio y generar rendimiento recurrente.

GPTADVISOR (Fintech - España): compañía especializada en IA generativa para la gestión de patrimonios y activos. Sus soluciones ayudan a bancos, gestoras y entidades de inversión a optimizar procesos, mejorar la atención al cliente y crear nuevas experiencias digitales, con foco en la seguridad, la trazabilidad y el cumplimiento regulatorio. Actualmente opera en más de 25 entidades financieras de Europa y Latinoamérica.

NOBRAC (Energy - España): aplica tecnologías de observación de la Tierra, IA y analítica avanzada para medir, monitorizar y certificar de forma remota créditos de carbono y proyectos ambientales. Su tecnología permite cuantificar carbono y biomasa, verificar procesos de deforestación y monitorizar emisiones de metano y CO₂, generando evidencias trazables para procesos regulatorios y de certificación.

POLAR NANOPHARMA (Health - España): desarrolla nanomedicinas oncológicas de nueva generación basadas en nanocápsulas poliméricas ultracompactas. Su plataforma modular de drug delivery permite encapsular distintos activos terapéuticos para mejorar su estabilidad, biodistribución y llegada al tumor, con el objetivo de aumentar la eficacia de los tratamientos y reducir su toxicidad sistémica.

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