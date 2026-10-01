La inteligencia artificial se encargará de identificar y organizar la información clave de los recursos para que magistrados y letrados puedan centrarse en su análisis jurídico

A partir de este jueves, los equipos jurídicos de la Sala Primera del Tribunal Supremo (Sala de lo Civil) cuentan con una herramienta de inteligencia artificial que agilizará la tramitación de miles de recursos.

La ha desarrollado a medida el Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes contando con las máximas garantías de seguridad: se basa en sistemas operativos libres propiedad del Estado y está alojada en sus servidores, en entornos aislados dentro de sus propios centros de procesamiento de datos.

La nueva herramienta, diseñada y entrenada con la colaboración del gabinete técnico del Supremo, analiza automáticamente los recursos y la documentación presentada y extrae la información más relevante. En segundos, identifica los datos clave (partes implicadas, la materia sobre la que trata el procedimiento, la normativa citada o argumentos jurídicos), y organiza toda la información de forma estructurada para que pueda consultarse de manera rápida y sencilla.

También puede asignar grupos de asuntos a distintos equipos de trabajo, conocer el estado de revisión de cada uno de ellos y acceder directamente al expediente electrónico correspondiente, evitando búsquedas manuales y mejorando la coordinación entre profesionales.

De esta forma, magistrados y letrados podrán centrarse en el análisis jurídico de los asuntos, gestionar de forma conjunta aquellos que presentan características similares y reducir el tiempo dedicado a tramitar cada recurso. No obstante, en ningún caso la herramienta sustituirá el criterio jurídico de magistrados o letrados. La IA no decide, no resuelve ni propone sentencias, solo organiza la información y automatiza tareas repetitivas.

Para facilitar el uso de la IA, el Ministerio ha ofrecido diversas sesiones de formación en el Supremo. Las últimas, el pasado mes de julio, se centraron en la creación de prompts (instrucciones para la IA) y reunieron a más de un centenar de usuarios del Alto Tribunal.

Nuevas herramientas para una Justicia más eficiente

La nueva herramienta facilitará una gestión más eficiente de los miles de recursos que llegan cada año a la Sala Primera del Alto Tribunal, dedicada a la jurisdicción civil. Solo en el primer semestre de este año, esta Sala ha registrado 7.279 nuevos asuntos. De ellos, 6.881 eran recursos de casación (solicitan la revisión de una resolución judicial porque se considera que se ha aplicado incorrectamente el Derecho) y muchos de ellos compartían características similares.

El Ministerio también ha impulsado otras herramientas para descongestionar los tribunales, en especial la jurisdicción civil. Entre ellos, la obligatoriedad de buscar un acuerdo antes de iniciar un proceso judicial civil o mercantil, o el pleito testigo y la extensión de efectos, que permiten resolver de forma rápida y uniforme miles de procedimientos que plantean la misma cuestión jurídica.

La digitalización, motor de la mayor transformación de la Justicia en décadas

El Supremo ya cuenta con otras soluciones tecnológicas desarrolladas por el Ministerio y que permiten textualizar grabaciones en tiempo real, anonimizar documentos, resumir información y traducirla a un lenguaje sencillo, etc. También opera con un sistema de gestión procesal digital, visores de expedientes, sistemas de firma electrónica que permiten firmar providencias y autos desde el móvil, etc.

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