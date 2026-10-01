Ambos socios proceden de Uría Menéndez, donde coincidieron durante años asesorando en materia societaria y en operaciones corporativas, así como en procesos de refinanciación y reestructuración de deuda. Esa doble experiencia define el perímetro del nuevo despacho.
Desde una estructura de boutique, el despacho combina una elevada especialización técnica con una relación cercana con el cliente y una implicación directa en cada asunto.
Rafael Sebastián centra su práctica profesional en operaciones de M&A, Derecho societario y Derecho bancario. Asimismo, cuenta con una amplia experiencia en el asesoramiento a empresas en situación de dificultad financiera, y ha intervenido en procedimientos de insolvencia y procesos de reestructuración de gran complejidad.
Vinculado a Uría Menéndez durante gran parte de su carrera profesional, se incorporó a la firma en 1990 y llegó a ser socio responsable del área mercantil. Desempeñó además la dirección de las oficinas de Nueva York, Barcelona y Madrid. Con anterioridad, ocupó los cargos de director de la Asesoría Jurídica, secretario general y secretario del Consejo de Administración de Citibank España.
A lo largo de su carrera ha asesorado en operaciones de M&A, reestructuraciones societarias y procedimientos de insolvencia que han involucrado a compañías españolas e internacionales. Su experiencia ha sido reconocida por directorios de referencia como Chambers Global, Who's Who Legal e IFLR1000.
“Noguera Sebastián nace de una forma compartida de entender la abogacía: exigencia técnica, implicación directa del socio en cada asunto y una relación de confianza que permita comprender las necesidades de nuestros clientes y de sus negocios para ayudarles en la toma de decisiones”, señala Rafael Sebastián.
Por su parte, María Noguera centra su práctica en operaciones de compraventa de empresas, financiación y reestructuración empresarial, con especial presencia en el sector inmobiliario, donde asesora en operaciones sobre activos, sociedades patrimoniales y vehículos de inversión. Completa su práctica con el asesoramiento recurrente en materia de Derecho societario y gobierno corporativo.
Antes de fundar Noguera Sebastián, desarrolló su carrera profesional en Uría Menéndez, donde asesoró a empresas nacionales e internacionales en materia societaria y de gobierno corporativo, así como en procesos de reestructuración de deuda y reestructuraciones societarias.
“Detrás de una compraventa de empresa, de una operación inmobiliaria o de una reestructuración hay siempre un proyecto empresarial o patrimonial. La estructura de boutique nos permite involucrarnos personalmente en cada operación y dar una respuesta ágil sin perder de vista ese contexto”, explica María Noguera.