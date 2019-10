Defensa y el Instituto de la Mujer firman un convenio de colaboración en políticas de igualdad

El Ministerio de Defensa y el Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades, del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad, han firmado un convenio en el marco del Protocolo de Cooperación y Colaboración suscrito entre ambas instituciones para desarrollar políticas de igualdad dirigidas al personal militar y civil de este Departamento.

El acuerdo ha sido rubricado por la directora general de Personal del Ministerio de Defensa, Adoración Mateos, y por la directora del Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades, Rocío Rodríguez Prieto.

Los objetivos de este convenio son la formación, divulgación y sensibilización en materia de igualdad, la conciliación de la vida personal y profesional y la asesoría en materia de género en operaciones.

Entre las actividades que contempla el acuerdo destaca la impartición de un curso internacional para formar en materia de género en operaciones al personal militar y civil que se va a desplegar en misiones internacionales de la UE, OSCE, OTAN y Naciones Unidas. Este curso está certificado por el Colegio Europeo de Seguridad y Defensa.

En esta línea, el convenio recoge el desarrollo de las actividades vinculadas a la designación del Ministerio de Defensa por parte de la Unión Europea como 'EU Gender Military Training Discipline Leader for Common Security and Defence Policy (CSDP) Missions and Operations', para el adiestramiento militar en género para las citadas misiones y operaciones.

El acuerdo también incluye la celebración del curso de 'Asesoría de Género en Operaciones (AGO)', en el Mando de Adiestramiento y Doctrina del Ejército de Tierra, que tendrá lugar en Granada durante la tercera semana de noviembre.

Dentro del ámbito de la sensibilización y divulgación, se han previsto actividades formativas específicas para el personal con responsabilidad en materia de igualdad de oportunidades, para fomentar la conciliación de la vida familiar, personal y profesional y en materia de acoso.

Además, se organizará una jornada de fomento del liderazgo de las mujeres en las Fuerzas Armadas para impulsar su promoción profesional y visibilizar la labor desarrollada por las mujeres a lo largo de su carrera profesional.

El convenio contará con una dotación de 70.000 euros, un 40% más que la cuantía asignada en el anterior, y cada entidad aportará el 50%.

