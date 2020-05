El derecho a la privacidad es más importante en tiempos de Covid-19

Con motivo del segundo aniversario de la aplicación del Reglamento General de Protección de Datos (RGPD), la Asociación Profesional Española de Privacidad (APEP) reivindica la importante labor de los profesionales dedicados a la protección de datos, especialmente en aquellos asuntos relacionados con la lucha contra la pandemia Covid-19.

Este 25 de mayo se cumplen dos años de aplicación de la norma europea que regula la protección de datos y establece unas fuertes garantías para los derechos y libertades de las personas y que es una de las más avanzadas y exigentes del mundo. Este año, con motivo de la pandemia originada por el Covid-19, el respeto por la privacidad es algo que preocupa cada vez a más personas. Ello es debido en gran parte por la cantidad de iniciativas públicas y privadas que han surgido rápidamente durante esta crisis sanitaria y que potencialmente pueden implicar riesgos en el uso de información personal si no se abordan adecuadamente, como aplicaciones de autodiagnóstico, controles de trazabilidad o geolocalización de contactos, videovigilancia en el teletrabajo o medidas de control de temperatura a la entrada de establecimientos.

Su presidente, Marcos Judel, comentó en una sesión online para sus miembros el pasado día 21, en la que participó la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) para exponer y aclarar criterios sobre distintos usos de datos por aplicaciones y tecnologías relacionadas con el Covid-19 que “el derecho a la protección de datos no está suspendido en estos tiempos de Covid-19 y no es un freno ni para luchar contra la pandemia ni para el desarrollo de los negocios de las empresas o políticas públicas si se cuenta con asesoramiento experto, riguroso y profesional”. Asimismo destacó que “es clave que las empresas y administraciones públicas consulten con profesionales de la privacidad o delegados de protección de datos de forma preventiva, será un valor seguro que les ayudará a cumplir sus objetivos y, a la vez, respetar los derechos y libertades de las personas”.

Esta Asociación también ha reclamado a las administraciones públicas que redoblen sus esfuerzos para erradicar el fraude en el mercado personificado por organizaciones que realizan servicios gratuitos o a coste cero con cargo a los créditos destinados a formación bonificada por la Seguridad Social, algo que puede suponer multas de más de 180.000 euros como ha reconocido la AEPD. Judel, ha destacado que “las pequeñas y medianas empresas deben huir de quien les ofrezca servicios en protección de datos gratis como único reclamo, pues apunta a que no será de calidad y generará una falsa seguridad. Las Pymes deben exigir a sus proveedores compromiso y dedicación, pues no estarán ante un buen asesoramiento si no es personalizado. En APEP encontrarán profesionales cualificados, formados y comprometidos con la calidad que les ayuden a generar valor añadido”.

