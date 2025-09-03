Desestimada demanda contra Euro Disney por incumplimiento de contrato

La jueza considera que, examinado el fondo del asunto, no se ha acreditado un incumplimiento esencial del contrato que justifique el reembolso íntegro del precio, puesto que las actividades se interrumpieron un solo día, en el contexto de una estancia de tres días, por lo que el demandante pudo disfrutar del resto de las instalaciones y servicios del parque.

Por otra parte, la resolución señala que la empresa ofreció “medidas compensatorias razonables” que fueron rechazadas. Además, los términos y condiciones aceptados por el actor advertían expresamente de la posibilidad de cierres temporales sin previo aviso, lo que excluye que exista una expectativa legítima de disponibilidad total de todas las atracciones. “Aunque se comprende la frustración del demandante y su familia por las incidencias sufridas durante su estancia, la solicitud de reembolso total resulta desproporcionada”, expone la juzgadora. Añade que la oferta de compensación rechazada por la familia, consistente en invitaciones para una futura visita y el reembolso parcial de los pases ‘Disney Premier Access’ por importe de 240 euros, fue “adecuada”.