Dick Wilkinson, Roland Cloutier, Dan Lohrmann, Armand Heslot y Mar España, entre los ponentes estrella

ISMS Forum organiza su vigesimotercera edición de la Jornada Internacional de Seguridad de la Información el próximo 25 de noviembre en modalidad presencial en Madrid (MEEU/Estación de Chamartín.

El congreso en esta ocasión responde al título “Next-Gen Cyber Security: Strengthening Business Transformation”, durante el cual se reflexionará sobre el papel que ha jugado el profesional de la seguridad de la información y la protección de datos como garante y facilitador de la Transformación Digital, convirtiéndose en impulsor de la Transformación del Negocio.

El Track 1, “Cyber Security Strategy”, contará con ponentes como Roland Cloutier, responsable de ciberseguridad, riesgos y protección de datos del social media y plataforma de video sharing TikTok, que compartirá su experiencia y visión en el gobierno de la seguridad de una de las compañías que por sus características suponen mayor objeto de atención para los ciberdelincuentes.

Asimismo, Dan Lohrmann, tecnólogo internacionalmente reconocido como escritor y líder en la práctica de la seguridad de la información, actualmente CISO en Presidio, hablará de su última obra en torno a la gestión de crisis, Cyber Mayday and the Day After, en la que descubre las claves del día después y la comunicación con el C-Level mediante el análisis del hackeo de Solar Winds o el ransomware que afectó a Colonial Pipeline.

En el Track 2, “Cyber Security Trends”, destacará la intervención de Dick Wilkinson, Chief Technology Officer del Poder Judicial de New Mexico, miembro del New Mexico Advisory Committee to the U.S. Global Leadership Coalition y colaborador en las revistas Forbes y CISO Magazine, ya que reflexionará sobre los retos de la figura del CISO y las áreas de posible mejora ante un presupuesto que frecuentemente no permite alcanzar las expectativas.

El Track 3, centrado en la privacidad, contará con la presencia de Armand Heslot, Coordinator of Technology Expert Subgroup, European Data Protection Board, que impartirá una ponencia sobre "Best practices for data privacy breaches management"; Leonardo Cervera-Navas, Director del European Data Protection Supervisor, que hablará de las relaciones internacionales y el tratamiento de los datos; Mar España, Directora de la Agencia Española de Protección de Datos, que compartirá los retos de la protección de datos ante una nueva dimensión del mundo digital; y Robert Baterman, Analyst and Research Director, GRC World Forum, que comentará el impacto del Brexit en la protección de datos.

Por último, el Track 4 “Cloud, IoT & Business Continuity”, contará con la participación de expertos como Daniel Largacha, CISO en Mapfre y Director del Centro de Estudios en Ciberseguridad de ISMS Forum, que intervendrá con una ponencia bajo el nombre “Protegiendo el directorio activo for fun… and rest”; y Olga Forné, CISO en Mediapro y Miembro de la Junta Directiva de ISMS Forum Barcelona, que junto a Toni García, CISO en Leti Pharma y Miembro de la Junta Directiva de ISMS Forum Barcelona, presentarán la Guía para la gestión de planes de Continuidad de Negocio para PYMEs.

Muchas gracias Tu solicitud ha sido registrada correctamente, revisa tu email para acceder al contenido solicitado Si quieres acceder a todo este contenido sin restricciones solicita ahora una demostración gratuita de El Derecho Internet Mementos CERRAR Lo sentimos mucho. Has excedido el número de peticiones de información disponibles. CERRAR Enviando Descargar contenido Introduzca su nombre, dirección de correo y descargue el contenido Nombre Email Acepto la política de privacidad y protección de datos