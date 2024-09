Dimitry Berberoff, propuesto para la vicepresidencia del alto tribunal

La presidenta del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Isabel Perelló, ha trasladado a los vocales de la institución su propuesta de que el magistrado de la Sala Tercera del alto tribunal Dimitry Berberoff Ayuda sea elegido vicepresidente de este órgano judicial.

Con la candidatura de Berberoff, que fue letrado del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) entre 2007 y 2010 y miembro de la Red de Expertos en Derecho de la Unión Europea (REDUE) del CGPJ y autor de numerosas publicaciones sobre esta materia, la presidenta pretende reforzar la dimensión europea del Tribunal Supremo.

Berberoff posee, además, un profundo conocimiento del funcionamiento del alto tribunal, ya que fue director de su Gabinete Técnico entre 2014 y 2018 y desde 2019 es miembro electo de su Sala Gobierno.

El Pleno en el que se debatirá y votará la elección de vicepresidente del Tribunal Supremo se celebrará el próximo miércoles 25 de septiembre a las 10:00 horas.

Los requisitos que la Ley Orgánica del Poder Judicial establece para poder ser propuesto para el cargo son tener la categoría de magistrado del Tribunal Supremo con la antigüedad necesaria para ser nombrado presidente de Sala (tres años) y estar en servicio activo. Para el nombramiento se precisa una mayoría de tres quintos del Pleno del CGPJ.

Dimitry Berberoff Ayuda es magistrado de la Sala Tercera del Tribunal Supremo desde septiembre de 2018, estando adscrito en la actualidad a la Sección Primera (Admisión) y habiéndolo estado con anterioridad a la Sección Segunda (Derecho Tributario).

Nacido en 1969, se licenció en Derecho por la Universidad de Zaragoza en 1992 e ingresó en la Carrera Judicial en 1996. Sirvió en los Juzgados de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Villena y número 3 de Xátiva y, tras ser nombrado magistrado especialista del orden jurisdiccional contencioso-administrativo en 1999, se incorporó al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, donde estuvo adscrito sucesivamente a las Secciones Segunda, Cuarta y Primera y fue miembro de la Sección de Casación de la Sala de lo Contencioso-Administrativo.

En 2014 fue nombrado director del Gabinete Técnico del Tribunal Supremo, cargo que desempeñó hasta su nombramiento como magistrado del alto tribunal cuatro años después.

Letrado del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (2007-2010), fue miembro de la Red de Expertos en Derecho de la Unión Europea (REDUE) y enlace de la Red Judicial europea en el Tribunal Supremo. Es miembro de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de España y cuenta con experiencia docente como profesor asociado de la Universidad Internacional de Cataluña.

Ha participado como ponente en cursos y seminarios organizados por instituciones nacionales -CGPJ, universidades, administraciones públicas, Asociación Europea para el Estudio del Derecho de la Unión Europea (AEDEUR), etc.- e internacionales como la Association of the Councils of State and Supreme Administrative Jurisdictions of de European Union (ACA Europe) y Research Network on EU Administrative Law (ReNEUAL) en los ámbitos de Derecho de la Unión Europea, Administrativo y Tributario; es autor de distintas publicaciones sobre estas disciplinas jurídicas y habla inglés, francés y catalán.

Berberoff no ocupará cargos orgánicos en ninguna asociación judicial durante su mandato como vicepresidente del Tribunal Supremo.

