DLA Piper firma una alianza global con ACNUR

DLA Piper ha firmado una nueva alianza global con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), para colaborar en el desarrollo de respuestas innovadoras a las crisis mundiales de refugiados, mejorar la integración de éstos en las sociedades de acogida y defender un profundo cambio del sistema.

Durante los próximos tres años, DLA Piper ofrecerá apoyo pro bono valorado en más de 3,7 millones de dólares para contribuir económicamente a los programas de la agencia. La alianza se ha desarrollado en colaboración con la organización UK for UNHCR, responsable del desarrollo de programas de cooperación humanitaria con empresas británicas para la ayuda a refugiados.

DLA Piper y ACNUR ya mantenían una relación de colaboración desde hace 10 años. En este período de tiempo, la firma ha ofrecido más de 8.500 horas de apoyo legal pro bono valorado en más de 3 millones de dólares. Esta nueva fase de la alianza se centrará en el desarrollo conjunto de respuestas innovadoras a las crisis de refugiados, incluyendo modelos financieros e inversiones que tengan impacto real, entre otros temas de interés.

En Madrid, junto con otras muchas oficinas, DLA Piper participa en el programa Know Your Rights pasando del formato presidencial al hibrido cuando la pandemia, para ofrecer, gratuitamente, a personas refugiadas, solicitantes de asilo y apátridas en España una formación teórico-práctica de calidad sobre distintos temas legales (derecho laboral, inmobiliario, emprendimiento, educación, acceso a sanidad, etc.).

Según cifras de ACNUR, actualmente hay más de 100 millones de personas en el mundo que se han visto obligadas a abandonar sus hogares. El número de personas desplazadas se ha ido incrementado cada año en la última década y en la actualidad ha alcanzado su cifra más alta desde que se tienen registros. Estos niveles de desplazamientos sin precedentes representan una emergencia humanitaria mundial. El impacto es especialmente significativo entre los niños, que representan el 30% de la población mundial, pero el 42% de las personas desplazadas en todo el planeta.

DLA Piper mantiene un largo compromiso en la protección de los derechos de los refugiados, con especial atención a los grupos más vulnerables como las mujeres, los niños y las personas pertenecientes al colectivo LGBT+. En los últimos diez años, el despacho ha trabajado en las causas y consecuencias de los desplazamientos, ofreciendo reconocimiento legal a estas personas y apoyando su inclusión social. Esta alianza con ACNUR es una extensión de este trabajo y del compromiso de DLA Piper para proteger los derechos de las personas desplazadas.

Para José María Gil-Robles, Socio responsable de Mercantil en DLA Piper España y Presidente del Comité español de ACNUR, esta alianza es especialmente importante en el momento actual, con la crisis de refugiados procedentes de Ucrania. La protección legal es vital cuando las personas ponen en riesgo sus vidas y se enfrentan a situaciones extremas. Y con este acuerdo podemos ampliar nuestro trabajo para proteger los derechos de los refugiados en todo el mundo”.

Paz de la Iglesia, socia responsable de pro bono en España, destaca que “desde DLA Piper España seguiremos con nuestro compromiso con el trabajo pro bono, como demuestran las más de 1.900 horas de asuntos pro bono que dedicaron los abogados de nuestra firma en Madrid el año pasado”.

