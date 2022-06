Ejaso ETL Global refuerza litigación con Juan Carlos Rubio

Juan Carlos Rubio, letrado con más de 35 años de experiencia en el campo procesal e inmobiliario, se incorpora a Ejaso ETL Global, firma del top 15 de despachos nacionales por facturación, con el objetivo de reforzar una de las áreas bandera del despacho: litigación.

El hasta ahora Socio Fundador de Acebo & Rubio Abogados ha desarrollado una intensa actividad de asesoramiento jurídico judicial y extrajudicial a sociedades propietarias o gestoras de centros y parques comerciales de todo tipo y formato.

Gracias a su extensa trayectoria ha brindado sus servicios profesionales a más de un centenar de centros y parques, entre los que se encuentran algunos de los más emblemáticos del país.

Con su incorporación a la sociatura de Ejaso, Rubio amplía la cobertura de servicios para algunas de las más importantes y prestigiosas empresas del sector, contando con el respaldo de los más de 240 profesionales que componen Ejaso.

En palabras de Juan Carlos Rubio, nuevo socio de la firma: “Es un verdadero placer y un honor unirme a una firma líder, con un proyecto ambicioso, primeros espadas como ex magistrados del Tribunal Constitucional, ex Abogados del Estado y ex altos cargos de la Administración y que, además, cuenta con un respaldo internacional de primer nivel. Estoy seguro de que desde las oficinas de Ejaso en Madrid, Barcelona, Lisboa, Sevilla, Zaragoza, Córdoba, Vigo y Coruña podremos dar, no solo un servicio de la máxima calidad, sino que, además, podremos hacerlo desde la cercanía”.

Para Manuel González-Haba Poggio, socio de la firma, “la incorporación de Juan Carlos es una muestra más de que el proyecto Ejaso es un proyecto atractivo tanto para el talento más joven, como para el talento más veterano y nos permite reforzar nuestra apuesta por una de las áreas que ha sido estandarte de la firma a lo largo de nuestros más de 40 años de historia: litigación”.

Licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Madrid, durante su vida profesional Rubio ha prestado asesoramiento jurídico extrajudicial a múltiples empresas de muy diversos sectores, y ha asumido la dirección letrada de miles de procesos judiciales y arbitrales, como abogado defensor e incluso como árbitro.

Asimismo, ha intervenido en todos los órdenes jurisdiccionales, con especial dedicación a procesos de la jurisdicción civil-mercantil en todas sus instancias y en todo el territorio nacional.

