El 79 % de las pymes españolas aún no están lista para la factura electrónica

Según un estudio publicado por Sage, el 79% de las pymes aún no están preparadas para la factura electrónica y un 86% ni siquiera la usa en sus transacciones B2B

A tan solo un mes de la entrada en vigor de Verifactu, eComm360 señala que la implantación supondrá uno de los mayores cambios operativos desde la introducción del SII en 2017

De SII a VeriFactu: del envío en 4 días al envío en tiempo real

Tal y como se destaca desde eComm360, En 2017, la AEAT implantó el Suministro Inmediato de Información (SII), que obligaba a las empresas de más de cinco millones de euros a enviar sus registros de IVA en un plazo máximo de cuatro días naturales. Ese cambio supuso un avance en automatización y trazabilidad.

VeriFactu va un paso más allá:

El envío deja de ser “en plazo” y pasa a ser inmediato.

Afectará no solo a grandes compañías sino también a pymes, autónomos y comercios electrónicos.

Cada factura deberá generarse, firmarse y transmitirse digitalmente en el momento exacto de su emisión.

Además, la responsabilidad legal no recae únicamente sobre el emisor: el desarrollador o proveedor del software también puede ser sancionado si su solución no cumple con el estándar técnico requerido. Esto introduce un nuevo marco de responsabilidad tecnológica, especialmente relevante para empresas de software vinculadas al eCommerce y a la digitalización de pymes.

Impacto en eCommerce y pymes

La transición obligará a que las plataformas digitales integren la facturación VeriFactu sin afectar la conversión ni la experiencia de compra. Entre los principales retos:

Integración entre CMS y sistemas fiscales.

Validaciones en tiempo real sin bloqueos.

Gestión automatizada de devoluciones y abonos.

Escalabilidad en picos de demanda comercial.

Soluciones tecnológicas

Para agilizar la adopción, APIs intermediarias como B2Router, Easyverifactu, Invopop o Wortice actúan como conectores entre los sistemas de facturación y la AEAT, reduciendo el riesgo técnico y simplificando la comunicación con los servidores tributarios.

“El salto normativo no es solo fiscal, es tecnológico. VeriFactu convierte cada factura en un evento en tiempo real, y eso obliga a que el software sea mucho más robusto. La continuidad operativa será clave: si la validación falla, la venta no se completa” afirma Isaac Bosch, CEO de eComm360 y añade “la adaptación debe garantizar seguridad jurídica para el usuario final, pero también para quien desarrolla la herramienta. El ecosistema tecnológico tendrá que absorber una carga de responsabilidad que antes no existía”.

Fuente de la noticia Elderecho.com

