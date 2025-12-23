El Gobierno releva a Ignasi Belda como director de la Aesia tras año y medio y pone al frente a Alberto Gago

El Gobierno ha nombrado a Alberto Gago como nuevo director general de la Agencia Española de Supervisión de la Inteligencia Artificicial (Aesia)

Un cargo en el que tomará el relevo de Ignasi Belda, que ocupaba el puesto desde junio de 2024 y que fue elegido para poner en marcha el organismo.

El Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública --la cartera de la que depende la Aesia-- ha señalado en un comunicado que el nombramiento de Gago se ha producido a propuesta de la secretaria de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, María González Veracruz.

"El nombramiento de Gago tiene como objetivo abordar una nueva etapa en la Aesia, para afianzarla como herramienta para aportar seguridad y confianza a la ciudadanía en el uso de la inteligencia artificial (IA) y fomentar el uso responsable de esta tecnología", ha resaltado Transformación Digital.

La cartera que dirige Óscar López ha destacado que Gago cuenta con un "profundo conocimiento" de la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial desde su creación en 2020, donde en esta última etapa ha dirigido la Oficina España Digital 2030 e Internacionalización.

"En esta unidad ha impulsado destacadas iniciativas como la Estrategia Nacional de Tecnologías Cuánticas o el 'Sandbox' de IA, así como la creación del 'AI Governance for Humanity Lab' de Naciones Unidas en Valencia y la apertura de la 'Comunidad de IA de Código Abierto'", ha detallado.

En esa línea, Transformación Digital ha argumentado que Gago combina experiencia "práctica, diplomática y regulatoria" a lo largo de su trayectoria, algo que, a su juicio, lo sitúa en "una posición idónea" para transformar la Aesia en "una herramienta de apoyo" a la ciudadanía en esta nueva etapa, además de proyectarla como un "referente internacional" en supervisión y gobernanza de la IA.

En concreto, Gago cuenta con formación en Traducción, Derecho Europeo, Protección de Datos y Relaciones Internacionales y su trayectoria profesional comenzó en la Comisión Europea, donde trabajó durante ocho años en el diseño de políticas sanitarias y en la elaboración del marco europeo de datos.

Tras ello, ejerció durante cuatro años como asesor de la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, donde, entre otras cuestiones, participó en las negociaciones del Reglamento de IA durante la presidencia española del Consejo de la Unión Europea.

Sobre Belda, el ministerio ha resaltado que fue el "artífice" de la puesta en marcha de la Aesia, considerada como una institución pionera en Europa en el campo de la IA.

"En esta etapa inicial, además de hacerse cargo de la instalación del organismo en su sede de A Coruña --cuya plantilla alcanzará los 55 empleados en el próximo trimestre--, ha participado en el diseño de políticas europeas de IA donde España, con la agencia, ostenta un papel muy proactivo en una veintena de grupos de trabajo de la UE", ha valorado.

Muchas gracias Tu solicitud ha sido registrada correctamente. Revisa tu email para acceder al contenido solicitado Si quieres acceder a todo este contenido sin restricciones solicita ahora una demostración gratuita de El Derecho Internet Mementos CERRAR Lo sentimos mucho. Has excedido el número de peticiones de información disponibles. CERRAR Enviando Descargar contenido Introduce tu nombre, dirección de correo y descarga el contenido Nombre Email Acepto la política de privacidad y protección de datos