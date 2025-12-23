Indra agiliza los trámites digitales con la Seguridad Social mediante su sistema de firma electrónica

La Gerencia de Informática de la Seguridad Social (GISS) ha contratado la tecnología biométrica y de video-identificación de Indra con el objetivo de proteger y agilizar los trámites digitales entre la ciudadanía y la Seguridad Social, según ha indicado en un comunicado la compañía española este viernes.

En concreto, la unidad de ciberseguridad IndraMind Cybersecurity ha dotado a la institución de un sistema de verificación de la identidad de forma telemática que posibilitará a la ciudadanía acceder a los servicios digitales de esta administración y completar totalmente online los trámites que requieran su identificación en remoto.

El servicio garantizará, además, el cumplimiento regulatorio y protegerá a las partes de posibles fraudes.

PRODUCTOS Y DESARROLLOS PROPIOS

Para ello, el ministerio liderado por Elma Saiz ha integrado en su entorno web y aplicaciones móviles la tecnología biométrica de videoidentificación y firma electrónica de la unidad de ciberseguridad del grupo.

En este sentido, el director global de ciberseguridad de IndraMind, Roberto Espina, ha explicado que se trata de "productos y desarrollos propios que reflejan el compromiso del sector público con la soberanía tecnológica en su creciente digitalización y protección; una cuestión clave en la actualidad que garantiza una mayor autonomía, control de los activos digitales y resiliencia frente a amenazas externas".

Entrando al detalle, la empresa ha explicado que la videoatención para tramitación administrativa segura, las aplicaciones móviles de fe de vida para pensionistas en el extranjero y el propio acceso a la sede electrónica de la Seguridad Social son los servicios que se apoyarán en la solución 'cloud' de IndraMind Cybersecurity.

AVANCE HACIA LA DIGITALIZACIÓN COMPLETA DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS

Al hilo, el director del Centro de Seguridad de la Información de la GISS, Santiago Rodríguez, ha señalado que el objetivo es "dinamizar aún más la relación con los usuarios que solo puedan realizar estos trámites de forma telemática, dotándoles de agilidad, sencillez y seguridad en todo el proceso, además de posibilitar a la administración avanzar hacia la digitalización completa de los servicios públicos".

En este sentido, Indra ha comentado que para facilitar el acceso electrónico de la ciudadanía a estos servicios, el organismo requería la implantación de una solución que agilizara y, a la vez, protegiera el proceso y sus datos en los trámites que requirieran verificar su identidad de forma remota.

Para lograrlo, ha combinado la solución de 'onboarding' digital con videodentificación -proceso de registro basado en biometría con reconocimiento facial y prueba de vida, y validación de los documentos de identidad con utilización de técnicas avanzadas de Inteligencia Artificial (IA)- con la firma electrónica con certificado de un solo uso de IndraMind Cybersecurity y su compañía especializada en verificación de la identidad, Mobbeel.

DARÁ SERVICIO A MILLONES DE CIUDADANOS A TRAVÉS DE LA WEB O APP MÓVIL

De esta forma, apunta Espina, "el usuario puede completar todo el proceso online, desde la verificación de su identidad telemáticamente, hasta la aceptación de los consentimientos e información y, al final, firmar documentos con total validez jurídica".

Por su parte, Santiago Rodríguez de GISS, ha afirmado que "se trata de un sistema que, según lo previsto, dará servicio a millones de ciudadanos a través de la web o app móvil de manera segura, intuitiva, desde cualquier dispositivo y ubicación, y sin necesidad de tener que desplazarse para demostrar que son quienes dicen ser".

Así, la administración les proporcionará, además, un servicio disponible 24 horas durante los siete días de la semana, mayor comodidad y accesibilidad en todo el proceso, y evitará los tiempos de espera en las sedes físicas.

Por último, Indra ha querido recordar que según un reciente estudio de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), España se sitúa en el puesto 17 en administración digital entre los 193 países analizados y el décimo europeo, calificando de 'buena' la disponibilidad de sus prestaciones.

"Mediante esta iniciativa, IndraMind Cybersecurity facilita a la entidad avanzar en la transformación digital de su actividad de forma segura y contribuye a mejorar el servicio al ciudadano", ha concluido la empresa, resaltando que esta unidad cuenta con más de 2.000 profesionales especializados.

