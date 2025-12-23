Italia multa a Apple con más de 98 millones por abuso de posición dominante

El regulador italiano castiga a Apple por sus prácticas anticompetitivas en su ecosistema digital

La Autoridad Garante de la Competencia y el Mercado, el regulador antimonopolio del país transalpino, ha impuesto una multa de 98,6 millones de euros a Apple "por abuso de posición dominante" al determinar que su política de Transparencia en el Seguimiento de Aplicaciones (ATT), que fija las normas de privacidad impuestas por la compañía a desarrolladores externos de aplicaciones ofrecidas en la App Store.

Tras una "compleja investigación" en coordinación con la Comisión Europea, la Autoridad concluye en señalar la naturaleza restrictiva de las normas de privacidad impuestas desde abril de 2021 por Apple para dispositivos iOS a los desarrolladores externos de aplicaciones distribuidas a través de la App Store.

En particular, el regulador italiano señala que los desarrolladores externos de aplicaciones deben obtener el consentimiento específico para la recopilación y vinculación de datos con fines publicitarios a través de la solicitud de ATT de Apple, aunque dicha solicitud "no cumple con los requisitos de la legislación sobre privacidad", lo que obliga a los desarrolladores a solicitar el consentimiento por duplicado para el mismo fin.

De tal modo, la Autoridad consideró que los términos de la política de ATT "se imponen unilateralmente y perjudican los intereses de los socios comerciales de Apple". Asimismo, determinó que los términos eran "desproporcionados" para el logro de los objetivos de protección de datos declarados por la empresa.

En este sentido, dado que los datos de los usuarios son un recurso clave para la publicidad en línea personalizada, la solicitud de doble consentimiento que inevitablemente surge de la política de ATT, tal como se implementó, "restringe la recopilación, la vinculación y el uso de dichos datos".

En consecuencia, para la Autoridad italiana este requisito de doble consentimiento perjudica a los desarrolladores, cuyo modelo de negocio se basa en la venta de espacio publicitario, así como a los anunciantes y las plataformas de intermediación publicitaria.

"La solicitud de doble consentimiento hace que la política de ATT sea desproporcionada, ya que Apple debería haber garantizado el mismo nivel de protección de la privacidad de los usuarios al permitir a los desarrolladores obtener el consentimiento para la elaboración de perfiles en un solo paso", concluye.

