Tras el anuncio realizado ayer por el presidente del Gobierno del adelanto de las elecciones

El Real Decreto 806/2026 fija la disolución del Congreso y del Senado, regula la convocatoria electoral y establece una campaña de quince días, con la constitución de las nuevas Cámaras prevista para el 23 de diciembre.

El Boletín Oficial del Estado (BOE) de 6 de octubre ha publicado el Real Decreto 806/2026, de 5 de octubre, de disolución del Congreso de los Diputados y del Senado y de convocatoria de elecciones. La norma acuerda la disolución de las dos Cámaras elegidas el 23 de julio de 2023 y convoca elecciones generales para el domingo 29 de noviembre de 2026.

El real decreto se dicta de acuerdo con el artículo 115 de la Constitución y con lo previsto en el artículo 42.1 de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General (LOREG). La decisión se adopta a propuesta del presidente del Gobierno y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del 5 de octubre de 2026.

Distribución de escaños por circunscripciones

La norma determina también la representación correspondiente a las distintas circunscripciones. Para el Congreso de los Diputados, el artículo 3 remite al anexo del real decreto y aplica el artículo 162 de la LOREG para establecer el número de diputados que corresponde elegir en cada una de ellas.

El anexo concreta esta distribución. Entre las circunscripciones con mayor número de diputados figuran Madrid, con 38; Barcelona, con 32; Valencia/València, con 16; Alicante/Alacant y Sevilla, con 12 cada una; y Málaga, con 11. Murcia elige diez diputados, mientras que Ceuta y Melilla cuentan con uno cada una.

Para el Senado, y conforme al artículo 165 de la LOREG, el real decreto dispone la elección de cuatro senadores en cada circunscripción provincial. En las circunscripciones insulares corresponden tres a Gran Canaria, Mallorca y Tenerife, y uno a Ibiza, Formentera, Menorca, Fuerteventura, La Gomera, El Hierro, Lanzarote y La Palma. Ceuta y Melilla eligen dos senadores cada una.

Campaña electoral del 13 al 27 de noviembre

La campaña tendrá una duración de quince días, comenzando el viernes 13 de noviembre y concluyendo el viernes 27 de noviembre. La votación tendrá lugar dos días después, el domingo 29.

Una vez celebradas las elecciones, el Congreso y el Senado resultantes deberán reunirse en sesiones constitutivas el 23 de diciembre, a las 10.00 horas, de acuerdo con el artículo 5 del real decreto.

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