El CEU San Pablo impulsa un congreso sobre los retos del derecho deportivo y el olimpismo

Además, la organización ha abierto una convocatoria de comunicaciones (o “call for papers”) para investigadores y especialistas

Madrid acogerá los días 7 y 8 de mayo de 2026 el I Congreso del Centro de Estudios e Investigación Olímpica San Pablo CEU, una cita que pondrá el foco en los grandes debates abiertos en torno al Derecho Deportivo, la Ley del Deporte y los desafíos pendientes del movimiento olímpico.

Bajo el título “Cuestiones actuales de Derecho Deportivo y Ley del Deporte: olimpismo y retos pendientes”, el encuentro se celebrará en el Salón de Actos de la Facultad de Derecho de la Universidad CEU San Pablo y contará con inscripción gratuita para los asistentes, previa inscripción por correo electrónico (carmen.floritfernandez@ceu.es).

El congreso reunirá a juristas, académicos y expertos vinculados a instituciones deportivas nacionales e internacionales para abordar algunos de los asuntos más sensibles del sector.

La agenda arrancará con una apertura institucional del decano de la Facultad de Derecho de la Universidad CEU San Pablo, Alfonso Martínez Echevarría, y finalizará con una mesa de comunicaciones prevista para la tarde del 7 de mayo.

El programa de la primera jornada incluye cuestiones como la relación entre las competiciones deportivas y el Derecho de la Unión Europea, la evolución del movimiento paralímpico, el modelo organizativo del baloncesto en clave de competencia y un análisis de la actual Ley del Deporte.

La segunda jornada ampliará el debate hacia temas de creciente impacto público, como la gobernanza en la nueva Ley del Deporte, la igualdad de género y la libertad religiosa en el ámbito olímpico e internacional, así como la delimitación de la actividad esencial de la práctica deportiva. También se abordará una de las cuestiones más controvertidas del panorama actual: las implicaciones jurídicas y penales del uso de sustancias dopantes en los llamados “Juegos Mejorados”.

Junto al programa académico, la organización ha abierto una convocatoria de comunicaciones (o “call for papers”) para investigadores y especialistas interesados en presentar comunicaciones, que deberán remitirse antes del 6 de mayo.

Además, el congreso prevé la publicación posterior de una monografía colectiva con los trabajos seleccionados, con fecha límite de entrega fijada para el 30 de octubre de 2026. De este modo, la cita aspira no solo a convertirse en un foro de reflexión jurídica de referencia, sino también en un espacio de producción académica sobre los retos que marcarán el futuro del deporte.

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