El CGPJ y la Generalitat de Cataluña ofrecerán cursos de lengua catalana a jueces/as y magistrados/as de toda España

Es la primera vez que los planes de Formación Continua incluirán cursos de catalán, como ya ocurre desde 2024 con otras lenguas cooficiales como el gallego y el valenciano

El Consejo General del Poder Judicial y la Generalitat de Cataluña se han comprometido a colaborar en materia de formación y a impulsar diversas actividades formativas dirigidas a los integrantes de la Carrera Judicial, incluido el aprendizaje y perfeccionamiento de la lengua catalana.

Con esta finalidad, la presidenta del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Isabel Perelló, y el consejero de Justicia y Calidad Democrática de la Generalitat de Cataluña, Ramon Espadaler, han firmado sendos convenios de colaboración entre ambas instituciones.

El primero de los convenios tiene como objetivo complementar y mejorar la capacitación en el uso de la lengua catalana, así como la adquisición de las competencias que son requeridas para el mejor desarrollo de la actividad profesional, y prevé dos actividades formativas con dos niveles: uno de iniciación, que corresponde al nivel A2 del Marco europeo de referencia, y otro de usuario independiente, que corresponde al nivel B2 de dicho Marco.

Es la primera vez que en los planes de Formación Continua se ofrecerán cursos para el aprendizaje del catalán, siguiendo la línea iniciada en 2024 con otras lenguas cooficiales como el valenciano o el gallego. A estos cursos pueden acceder todos los integrantes de la Carrera Judicial, independientemente de su lugar de destino, así como los alumnos/as de la Escuela Judicial.

Ambos cursos -tanto para el nivel de iniciación A2 como para el de usuario independiente B2- constarán de ochenta horas de clase en línea con profesor y veinte horas de trabajo autónomo guiado por un tutor. Cada clase tendrá una duración de dos horas y se impartirán dos días a la semana en horario de tarde.

El objetivo del curso de iniciación es que el/la alumno/a consiga un dominio básico de los usos de la lengua que le permita desarrollar las habilidades de comprensión y producción orales, a fin de poder resolver en catalán las necesidades fundamentales de la vida cotidiana.

En el caso del B2, el objetivo es que el/la alumno/a pueda expresarse de una manera bastante precisa, fluida y correcta; entender textos de tipo diverso; escribir textos descriptivos, narrativos o discursivos y conseguir una comprensión general de textos orales en registro coloquial o de formalidad mediana, como diálogos, noticias, conversaciones, etc. Asimismo, se pretende que sea capaz de organizar y regular el propio discurso, de interactuar con el interlocutor para resolver una tarea y de conversar sobre un tema de interés general.

Convenio marco en materia de formación

El segundo de los acuerdos suscritos por el CGPJ y la Generalitat es un convenio marco, con vigencia hasta el 31 de diciembre de 2029, en virtud del cual ambas instituciones se comprometen a colaborar en la organización de actividades de formación y perfeccionamiento en materias de interés para los/as jueces/as y magistrados/as que prestan servicio en Cataluña.

Entre otras actividades, el convenio prevé la celebración de congresos, seminarios, coloquios y jornadas, así como de cursos que impliquen la realización de investigaciones, publicaciones y estudios. También incluye la posibilidad de realizar estancias en centros e instituciones de diversa índole, como medios de comunicación, hospitales y colegios profesionales, entre otros.

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