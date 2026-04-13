La Abogacía Española advierte de los riesgos de usar la IA generativa en textos profesionales

El Consejo General, con este documento sobre la IA, pretende avisar sobre los desafíos que plantea su uso en la práctica jurídica, para que se refuerce la responsabilidad profesional, la diligencia y la integridad en el uso de nuevas tecnologías

El Consejo General de la Abogacía Española ha aprobado una circular interpretativa que regula la elaboración, firma y entrega de escritos jurídicos generados con asistencia de Inteligencia Artificial (IA) generativa.

La medida busca clarificar las obligaciones de los profesionales ante errores derivados del uso de estas herramientas.

La circular explica que los errores producidos por sistemas de IA pueden generar responsabilidad profesional por falta de verificación y control. Se subraya que la IA es una herramienta auxiliar y no un sustituto del abogado: “La IA dista mucho de carecer de riesgos y por tanto no debe operar como un sustituto del profesional de la abogacía, sino como una función auxiliar, sujeta además a supervisión humana”, dice el texto. Asimismo, se recalca la necesidad de extrema diligencia: “El profesional de la abogacía debe actuar con el máximo celo y profesionalidad”.

Entre las recomendaciones del documento, el Consejo aconseja que los abogados conozcan a fondo las herramientas de IA, no utilicen resultados sin revisión completa y contrasten siempre con fuentes jurídicas fiables. La circular también enfatiza la importancia de la trazabilidad: documentar cuándo y para qué se ha usado la IA permite justificar decisiones y responsabilidades.

Según el Consejo, la infracción se consume en el momento de presentar el escrito erróneo, aunque la corrección previa a la entrega puede evitar la responsabilidad: “La rectificación a tiempo del documento erróneo… podría impedir la consumación de la infracción de resultado, dado que el profesional sí ha realizado la tarea de control o verificación”.

Con este documento, el Consejo General de la Abogacía Española busca que los profesionales sepan adaptarse a los desafíos que plantea la IA en la práctica jurídica, reforzando la responsabilidad profesional, la diligencia y la integridad en el uso de nuevas tecnologías. “Va a ser una herramienta muy importante para dar seguridad al ciudadano, que acude a un profesional que está sometido a una potestad disciplinaria y que tiene un comportamiento ético”, ha afirmado Salvador González en un posterior encuentro con prensa.

Esta es la tercera circular deontológica aprobada por la Abogacía. La primera, publicada en noviembre de 2025, abordó el secreto profesional. Y la segunda, de enero de este año, aclaraba las infracciones y sanciones aparejadas al tratamiento incorrecto de fondos ajenos.

Otros temas tratados en el Pleno

La sesión ha comenzado con la toma de posesión de Susana Sucunza, decana del Colegio de la Abogacía Alavesa, y Xosé Manuel Fernández, decano de la Abogacía de Lugo, como nuevos consejeros de la Abogacía Española.

Durante la reunión, se ha informado de los encuentros mantenidos con los Ministerios de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, y de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes. En estos encuentros, se ha insistido en la necesidad de garantizar que los trámites de extranjería sean claros, transparentes y gestionados por profesionales especializados, con el objetivo de proteger derechos y prevenir fraudes. Asimismo, se ha reclamado reforzar los recursos con personal funcionario especializado en esta materia y se ha destacado la intervención de la Abogacía Española para lograr la retirada de una campaña considerada inadecuada. “En materia de extranjería, se espera que el Ministerio garantice con un procedimiento ágil, sin retrasos ni fraudes, y con especial protección para una población especialmente vulnerable”, ha declarado.

Además, se ha dado a conocer la memoria de actividades de 2025, que recoge un año de intensa actividad y avances relevantes para la profesión. Entre los principales logros figuran la subida del 8% de los baremos en territorio común, la implicación del Parlamento Europeo en la problemática de los mutualistas, la aprobación del Reglamento de Amparo Colegial, la puesta en marcha del Consejo Asesor de Innovación y Abogacía y del programa de competencias digitales Upro, así como la formación de más de 71.000 abogados a través de los cursos del Consejo General de la Abogacía Española. “Estamos trasladando a la sociedad que la abogacía es una profesión comprometida con la formación continua y con la incorporación de la inteligencia artificial para ofrecer un mejor servicio al ciudadano”, ha dicho en este sentido González.

También, el Pleno de la Abogacía Española ha aprobado las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2025. Estas cuentas reflejan la situación económica del Consejo al cierre del ejercicio. En ellas se recoge, con transparencia, todo lo que la institución ha ingresado, desde cuotas colegiales hasta los servicios prestados, y el destino de esos recursos, incluyendo la estructura, el personal, los servicios y los distintos proyectos emprendidos.

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