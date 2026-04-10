La Agencia Española de Supervisión de Inteligencia Artificial crea su Laboratorio de Ideas

El Laboratorio de Ideas de AESIA ha seleccionado cuatro temas de discusión para reflexionar durante su primer año en función

El Comité Asesor estará integrado por una treintena de expertos que reflexionarán y aportarán iniciativas sobre la relación de la Inteligencia Artificial con las mujeres, los menores, la desinformación y el trabajo.

El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, ha intervenido en A Coruña en el acto de presentación del Laboratorio de Ideas de la Agencia Española de Supervisión de Inteligencia Artificial (AESIA).

El Comité Asesor estará compuesto por una treintena de personas referentes en el sector académico, público, empresarial y sindical.

El Laboratorio de Ideas de AESIA ha seleccionado cuatro temas de discusión para reflexionar durante su primer año en función de su impacto social. El primero de esos asuntos es el impacto en la imagen y la dignidad de las mujeres. En colaboración con el Instituto de las Mujeres, que participa como observador permanente, se buscarán iniciativas para evitar que la IA amplifique los sesgos de género, así como proteger la dignidad de las mujeres ante la manipulación de imágenes y la violencia digital.

En este sentido, también se abordará la desinformación vinculada a la IA, protegiendo el espacio informativo frente a 'deepfakes' y la automatización de la propaganda, con el objetivo de evitar la erosión de la confianza pública.

Además, se buscará generar entornos digitales seguros para la infancia frente a la manipulación algorítmica o la exposición a contenidos dañinos.

El cuarto punto de reflexión tendrá relación con el mercado laboral y se enfocará en gestionar la transición del empleo con certidumbre, de tal modo que se equilibre la productividad, la protección social y las nuevas oportunidades laborales.

El Panel Científico de IA de la ONU se reunirá en España a finales de abril

Durante su intervención, el ministro también ha asegurado que "en esa vocación por ser pioneros", España acogerá la primera reunión del Panel Científico de IA de las Naciones Unidas, que se reunirá en Madrid entre el 22 y el 24 de abril.

Este organismo, cuya creación se aprobó en agosto del año 2025 y en la que España ha sido co-facilitador junto a Costa Rica, está compuesto por 40 expertos independientes nombrados por la Asamblea General tras un proceso abierto, entre los que se encuentra el español Román Orús.

Este Panel tiene la misión de ser nexo entre el conocimiento científico más avanzado y la formulación de políticas públicas. Las evaluaciones independientes basadas en la evidencia que elaboren permitirán a la comunidad internacional anticipar desafíos emergentes y desarrollar estrategias informadas para una gobernanza efectiva de la IA. El Panel emitirá un informe anual, cuyos hallazgos se presentarán tanto ante los Estados Miembros en la Asamblea General de la ONU, como en el Diálogo Global. Esta iniciativa representa un avance decisivo para fomentar un uso seguro, ético e inclusivo de la inteligencia artificial a escala global.

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