El Gobierno prorroga las cuotas de autónomos en 2026 sin subidas

El Gobierno decide mantener en 2026 las mismas cuotas de cotización de los trabajadores autónomos vigentes en 2025, aplazando cualquier modificación del sistema mientras continúa el diálogo social sobre la cotización por ingresos reales.

El Gobierno acuerda no introducir cambios en las cuotas mensuales que abonan los trabajadores autónomos a la Seguridad Social durante 2026. La decisión se adopta en el marco del último Consejo de Ministros del año y se formaliza mediante un real decreto-ley de prórroga del denominado escudo social, garantizando la continuidad del régimen vigente.

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones confirma que la tabla de cotización aplicable a los autónomos en 2026 se mantiene idéntica a la de 2025. El Ejecutivo vincula esta decisión a la necesidad de preservar la protección social del colectivo, directamente relacionada con el nivel de cotizaciones abonadas.

La prórroga normativa se justifica por razones temporales y políticas. El Gobierno considera que, dadas las fechas de cierre del ejercicio y la falta de consenso parlamentario y social, resulta más adecuado mantener sin cambios el esquema de cotización aprobado para 2025 y aplazar eventuales reformas.

Esta medida se inserta en el contexto del sistema de cotización por ingresos reales, que entró en vigor en enero de 2023 tras un acuerdo en el marco del diálogo social. Dicho sistema establece una correlación progresiva entre los rendimientos netos del autónomo y la base de cotización correspondiente.

La ministra recuerda que persiste una brecha significativa entre las pensiones de jubilación de los autónomos y las del Régimen General, superior a los 650 euros mensuales. Este desequilibrio refuerza la necesidad de seguir negociando ajustes futuros que permitan mejorar la protección social del colectivo.

Durante 2024 y 2025, el sistema se ha desarrollado conforme a un calendario transitorio de nueve años, con horizonte en 2032. Este periodo de adaptación busca facilitar la asimilación progresiva del nuevo modelo sin generar impactos bruscos en la economía de los trabajadores por cuenta propia.

La decisión de prorrogar las cuotas actuales se produce tras el fracaso de las negociaciones iniciadas en octubre para fijar los tramos aplicables a 2026 y ejercicios posteriores. Las propuestas del Ministerio no lograron el respaldo de las principales asociaciones de autónomos ni de determinados grupos parlamentarios.

En una primera propuesta, el Ministerio planteó incrementos mensuales de entre 17 y 206 euros, en función del tramo de ingresos. El rechazo generalizado obligó a replantear la iniciativa, sustituyéndola por una segunda propuesta de subidas mucho más moderadas.

La propuesta alternativa contemplaba congelar las cuotas de los autónomos con menores rendimientos netos y aplicar incrementos progresivos de entre el 1 % y el 2,5 % en la tabla general. Aun así, esta fórmula tampoco logró consenso suficiente para garantizar su viabilidad parlamentaria.

Ante la negativa de determinados apoyos clave en el Congreso, especialmente de Junts, el Ejecutivo opta por descartar definitivamente cualquier modificación para 2026. De este modo, se evita el riesgo de que una eventual subida fuera posteriormente rechazada en sede parlamentaria.

Con la prórroga aprobada, los autónomos que coticen por la base mínima continuarán pagando cuotas mensuales que oscilan entre los 200 y los 590 euros, en función de sus rendimientos netos. Estos importes son idénticos a los vigentes durante 2025.

El sistema se estructura en 15 tramos de cotización. En 2024, las cuotas oscilaron entre 225 y 530 euros mensuales, mientras que en 2025 se ajustaron a una horquilla de entre 200 y 590 euros, cifras que se mantienen sin variación en 2026.

La tabla reducida comprende a los autónomos con rendimientos netos mensuales de entre 670 y 1.166,7 euros. Por encima de ese umbral se sitúa la tabla general, con 12 tramos que alcanzan rendimientos superiores a los 6.000 euros mensuales.

Los autónomos conservan la posibilidad de modificar su tramo de cotización hasta seis veces al año. Esta flexibilidad permite adaptar las cuotas a las previsiones de ingresos en cada fase del ejercicio, atendiendo a la naturaleza cambiante de muchas actividades profesionales.

El cálculo de los rendimientos netos se efectúa deduciendo de los ingresos todos los gastos necesarios para el desarrollo de la actividad. A esta cantidad se aplica, además, una deducción genérica del 7 %, o del 3 % en el caso de los autónomos societarios.

Con base en esta cifra se determina la base de cotización provisional. Al finalizar el ejercicio fiscal, la Seguridad Social regulariza las cotizaciones, procediendo a la devolución o reclamación de cuotas si existen diferencias entre los ingresos previstos y los realmente obtenidos.

Junto a la prórroga de las cuotas, el único incremento que afecta a los autónomos en 2026 deriva del Mecanismo de Equidad Intergeneracional. A partir del 1 de enero, la sobrecotización del MEI se eleva del 0,8 % al 0,9 %.

Este recargo se aplica tanto a trabajadores autónomos como asalariados, con independencia del nivel de ingresos o salario. Su finalidad es reforzar el Fondo de Reserva de las pensiones y contribuir a la sostenibilidad del sistema a largo plazo.

