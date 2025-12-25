Condenadas dos mujeres a prisión por humillar y tratar de forma degradante a una compañera de trabajo

La Sección Décima de la Audiencia de Alicante ha condenado a sendas penas de seis meses de prisión y multas de 1.080 euros a dos mujeres tras declarar probado que sometieron a un trato de degradante y humillaron a una compañera de trabajo por la acondroplasia que sufría.

El tribunal declara a ambas autoras de un delito relativo a los derechos fundamentales y libertades públicas y les impone además tres años y medio de inhabilitación especial para profesión u oficio educativos, en el ámbito deportivo y de tiempo libre, tres años y medio de alejamiento y prohibición de comunicación respecto de la víctima y la obligación de indemnizarla conjunta y solidariamente con 6.000 euros por daños morales.

En cambio, la Sala ha absuelto a una tercera acusada, al entender que no ha quedado probada su participación activa en las burlas y menosprecios a los que las otras dos sometieron a la perjudicada, entre diciembre de 2020 y julio de 2022, cuando todas ellas trabajaban en el servicio de limpieza de un centro de salud de la ciudad de Benidorm.

La sentencia no es firme y puede ser recurrida en apelación ante la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana.

Audiencia Provincial de Alicante, sección 10ª. Sentencia nº 395/2025 de 5 de diciembre de 2025.

