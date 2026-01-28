El Colegio de Economistas, Microsoft y Founderz se alían para formar en IA a 55.000 economistas

Durante la firma del acuerdo, el presidente del CGE, Miguel Ángel Vázquez Taín, ha destacado que la IA "no es el futuro de la profesión, es ya el presente", y los economistas tienen la responsabilidad de "integrar estas herramientas" en su profesión.
La formación tendrá lugar en los 40 colegios de economistas de España, con un total de 55.000 economistas colegiados, que tendrán acceso a un curso con 25 sesiones para aprender desde los aspectos básicos de la IA hasta aplicaciones avanzadas de su entorno profesional.
La formación hará especial énfasis en que los economistas manejen la herramienta de Copilot-- el asistente virtual desarrollado por Microsoft en 2023--, para que puedan "trabajar de manera más eficiente y tomar decisiones con mayor rigor y rapidez", en palabras de la directora de Capacitación en IA. Microsoft España, Sonia Marzo.