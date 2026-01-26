El Gobierno abre hasta el 8 de febrero la consulta pública del ómnibus de inteligencia artificial

Con este proceso participativo, que permanecerá abierto desde este viernes hasta el 8 de febrero, el Gobierno pretende recopilar iniciativas que ayuden a que el reglamento sea más fácil de aplicar en la práctica, "evitando cargas innecesarias y manteniendo la protección de la salud, la seguridad y los derechos fundamentales de la ciudadanía", según ha informado el Ministerio.
Las medidas de simplificación específicas a debatir para garantizar una aplicación "oportuna, fluida y proporcionada" de ciertas disposiciones del Reglamento (UE) 2024/1689, incluyen simplificaciones para pymes y empresas de mediana capitalización, y una ampliación en las fechas de aplicación del Reglamento vinculada a la disponibilidad de normas u otras herramientas de apoyo para demostrar conformidad.
Además, se pretende reforzar la supervisión de los sistemas más complejos por parte de la Oficina Europea de IA y fecilitar también el contenido de la normativa de protección de datos para detectar y corregir sesgos, así como el uso de entornos de prueba seguros para impulsar la innovación.