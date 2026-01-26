El Gobierno abre hasta el 8 de febrero la consulta pública del ómnibus de inteligencia artificial

Fomento de la gobernanza colaborativa y el consenso sectorial en la regulación de tecnologías emergentes

El Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública ha abierto a consulta pública el 'ómnibus digital', la propuesta de la Comisión Europea para la simplificación del Reglamento Europeo de Inteligencia Artificial, una norma que establece un marco común en la UE para regular el uso de la IA.

Con este proceso participativo, que permanecerá abierto desde este viernes hasta el 8 de febrero, el Gobierno pretende recopilar iniciativas que ayuden a que el reglamento sea más fácil de aplicar en la práctica, "evitando cargas innecesarias y manteniendo la protección de la salud, la seguridad y los derechos fundamentales de la ciudadanía", según ha informado el Ministerio.

Las medidas de simplificación específicas a debatir para garantizar una aplicación "oportuna, fluida y proporcionada" de ciertas disposiciones del Reglamento (UE) 2024/1689, incluyen simplificaciones para pymes y empresas de mediana capitalización, y una ampliación en las fechas de aplicación del Reglamento vinculada a la disponibilidad de normas u otras herramientas de apoyo para demostrar conformidad.

Además, se pretende reforzar la supervisión de los sistemas más complejos por parte de la Oficina Europea de IA y fecilitar también el contenido de la normativa de protección de datos para detectar y corregir sesgos, así como el uso de entornos de prueba seguros para impulsar la innovación.

