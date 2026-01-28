La Asamblea Nacional francesa aprueba prohibir el acceso a redes sociales a menores de 15 años

Macron, en favor de la medida: "Las mentes de nuestros hijos no están en venta. Ni a las plataformas estadounidenses ni a las redes chinas"

La Asamblea Nacional francesa ha aprobado en las últimas horas de este lunes con una amplia mayoría el artículo central de un proyecto de ley que prohíbe el acceso a las redes sociales a los menores de 15 años, un texto respaldado por el Gobierno y por el presidente francés, Emmanuel Macron, y cuya adopción se espera para la tarde de este martes, entrando potencialmente en vigor en septiembre de 2026.

"El acceso a un servicio de red social en línea proporcionado por una plataforma en línea está prohibido a los menores de 15 años", reza el artículo 1, reescrito en una enmienda similar a la inicialmente propuesta y que ha recibido 116 votos a favor repartidos entre el Ejecutivo, la alianza formada por la ultraderechista Agrupación Nacional y Unión de Demócratas por la República (UDR), los comunistas, los independientes de Liot y la mayoría de los Verdes.

En contra se ha posicionado la izquierdista Francia Insumisa, que ha sumado 23 votos en oposición a la medida mientras que la mayoría de socialistas se han abstenido, según ha recogido la emisora pública franceinfo.

El texto aprobado incluye otra enmienda propuesta por la diputada socialista Ayda Hadizadeh y aceptada por un estrecho margen. Esta estipula que los proveedores de redes sociales "deben garantizar que los menores no estén expuestos a una presión comercial excesiva" y prohíbe la promoción de productos o servicios que puedan perjudicar su salud física o mental en redes sociales diseñadas para ellos.

Durante la jornada del martes los parlamentarios debatirán otros asuntos relacionados como la prohibición de los teléfonos móviles en los liceos --donde se cursan los últimos años de educación secundaria--, como ya ocurre en las etapas formativas anteriores, en los colegios y escuelas.

De recibir luz verde, el texto pasará al Senado a mediados de febrero. De lograr entonces su aprobación definitiva, Francia se convertirá en el primer país europeo y el segundo del mundo tras Australia en prohibir las redes sociales a menores --de 16 años, en el caso australiano--.

MACRON: "LAS MENTES DE NUESTROS HIJOS NO ESTÁN EN VENTA"

Al hilo de la aprobación de este artículo, Emmanuel Macron ha celebrado a través de redes sociales la decisión de la cámara como "un paso importante" que cumple con "lo que recomiendan los científicos y lo que exigen abrumadoramente los franceses".

Asimismo, ha anunciado que "para garantizar que esta prohibición entre en vigor tan pronto como comience el próximo curso escolar", ha solicitado al Gobierno "que active el procedimiento acelerado", que permite una adopción más rápida en caso de desacuerdo entre ambas cámaras.

"Porque las mentes de nuestros hijos no están en venta. Ni a las plataformas estadounidenses ni a las redes chinas. Porque sus sueños no deben ser dictados por algoritmos. Porque no queremos una generación ansiosa, sino una generación que crea en Francia, la República y sus valores", ha alegado el jefe del Elíseo. "A partir del 1 de septiembre, nuestros niños y adolescentes por fin estarán protegidos. Me aseguraré de que así sea", ha agregado.

