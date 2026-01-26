Across Legal incorpora a Carlos Escapa como Executive in Residence para reforzar su apuesta por la IA en M&A y Venture Capital

Cuenta con más de 10 años de experiencia en el desarrollo de iniciativas de Datos e Inteligencia Artificial en Silicon Valley, en compañías como Amazon y Meta

Across Legal, despacho especializado en M&A, Venture Capital, Derecho Digital y Derecho Fiscal y liderado por Ignacio Lacasa, incorpora a Carlos Escapa como Executive in Residence para potenciar su posicionamiento en el asesoramiento estratégico a startups y scaleups tecnológicas, especialmente en procesos de crecimiento, inversión y expansión internacional vinculados a la Inteligencia Artificial.

La incorporación de Escapa se enmarca en la creciente demanda de asesoramiento en la adopción de tecnologías de datos, aprendizaje automático y modelos generativos, y permitirá a Across Legal acompañar a sus clientes en el diseño de estrategias tecnológicas, el desarrollo de alianzas industriales y la entrada en nuevos mercados, en un contexto en el que la IA se ha convertido en un factor clave de valoración en operaciones de M&A y Venture Capital.

Carlos Escapa cuenta con una trayectoria de más de diez años en Silicon Valley, donde ha participado en el desarrollo de ecosistemas de Big Data, Cloud e Inteligencia Artificial en compañías tecnológicas de primer nivel. Ha sido líder global de prácticas de Datos e IA en Amazon Web Services, impulsando alianzas estratégicas con integradores de sistemas internacionales para el desarrollo de soluciones de IA a escala empresarial, así como director de desarrollo de negocio en Meta AI, donde gestionó alianzas con grandes proveedores tecnológicos y promovió la adopción de tecnologías de IA en entornos cloud.

Además, Escapa es cofundador y exCEO de VirtualSharp Software, adquirida por PHD Virtual (posteriormente integrada en Unitrends Inc., con inversión de Insight Venture Partners. Es también conferenciante habitual en instituciones académicas como UC Berkeley Haas, Stanford, Instituto de Empresa y ESADE, donde imparte formación sobre Inteligencia Artificial y emprendimiento tecnológico.

En palabras de Ignacio Lacasa, socio director de Across Legal, "es un honor dar la bienvenida a Carlos Escapa como nuevo Executive in Residence de Across Legal. Su experiencia en innovación tecnológica y su conocimiento profundo del sector de la Inteligencia Artificial y sus grandes actores serán fundamentales para fortalecer nuestro enfoque en transacciones complejas y cross-border. Además, su capacidad para colaborar con instituciones académicas y empresas de tecnología nos permitirá ofrecer servicios legales de vanguardia en el ámbito digital”.

Por su parte, Carlos Escapa destaca: "Es un placer unirme al equipo de Across Legal, un despacho con una reputación sin pares en el sector legal y una visión innovadora hacia el futuro. En Across Legal, tenemos el equipo y la experiencia necesarios para gestionar transacciones de todo tipo y prestar servicios estratégicos y legales de alta calidad en el ámbito digital. Nuestro objetivo será ofrecer soluciones legales integrales que entiendan las necesidades del sector tecnológico desde todas las perspectivas, y acelerar el crecimiento de nuestros clientes a través de propuestas de valor de alto impacto que atraigan a inversores de alto calibre, y aceleren la entrada en nuevos mercados”.

Con oficinas en Barcelona, Madrid y Valencia, Across Legal ha asesorado más de 500 operaciones nacionales e internacionales en los últimos 20 años, consolidándose como uno de los despachos de referencia en España en transacciones corporativas complejas y cross-border. A sus áreas tradicionales de M&A, Venture Capital, Derecho Digital y Derecho Fiscal, el despacho suma ahora nuevas capacidades vinculadas al asesoramiento estratégico en tecnología, innovación y regulación financiera.

