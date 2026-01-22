El Gobierno firma acuerdos con La Liga y valida que censure internet impunemente

Denuncian el silencio de las Administraciones Públicas ante la notoriedad de los daños a terceros que La Liga está causando en Internet, en su lucha antipiratería

La Asociación de Internautas (AI), la Fundación España Digital (FED) y la Asociación de Usuarios de Internet (AUI) se han dirigido al Defensor del Pueblo para reiterarle que actúe de forma inmediata ante el acuerdo firmado por el Gobierno con La Liga.

La Asociación de Internautas (AI), junto con la Fundación España Digital (FED) y la Asociación de Usuarios de Internet (AUI), han reiterado ante el Defensor del Pueblo la necesidad de que inste a la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales y la Comisión Nacional de Mercados y de la Competencia a que intervengan de oficio ante los bloqueos indiscriminados que actualmente están perjudicando en normal funcionamiento de las redes, cada vez que hay partido, por orden de la Liga Nacional de Fútbol Profesional.

Estas asociaciones denuncian que la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones se ha reunido con La Liga y, aparentemente preocupados por el uso responsable de Internet, han firmado una campaña de "colaboración", mientras una calla y la otra ejecuta impunemente medidas de censura y control de las redes en España.

Ni la Secretaría de Estado ni la CNMC han atendido las peticiones de los internautas ante los bloqueos de Internet que cada fin de semana ordena La Liga indiscriminadamente. Las han ignoran deliberadamente y tampoco actúan de oficio. El Gobierno prefiere mantener la impunidad de los ataques de denegación de servicio, los daños a terceros y la censura arbitraria de contenidos.

Ante esta situación de trato discriminatorio por parte de la Administración Pública, la Asociación de Internautas, la Asociación de Usuarios de Internet, y la Fundación España Digital, piden al Defensor del Pueblo que actúe de inmediato ante esta PASIVIDAD de las instituciones y la GRAVEDAD, NOTORIEDAD y CONTINUIDAD de los daños que La Liga sigue provocando para proteger su propio negocio y no el interés general.

Las tres asociaciones consideran que además, con su silencio, los poderes públicos validan la vulneración impune de los artículos 9, 20.1 a), 20.1 d), 20.5, y 38 de la Constitución Española, y amparando que una empresa privada pueda provocar daños a terceros sin causa legítima y con el único fin de proteger unos intereses económicos particulares.

Según Ofelia Tejerina, Presidenta de la Asociación de Internautas, “las instituciones españolas que tienen capacidad suficiente, obligaciones y competencias para investigar e intervenir de oficio en los hechos que denunciamos, se mantienen en silencio en una inaudita e intolerable pasividad, a pesar de lo notorio del asunto, teniendo que movilizarse la sociedad civil para la defensa de las libertades y la neutralidad de la red. Y lo más grave, esto sienta un peligroso precedente para futuras intervenciones privadas sobre la red y los derechos digitales de todos los ciudadanos, inadmisible en cualquier Estado de Derecho”.

Ante estos bloqueos masivos s indiscriminados, el Defensor del Pueblo debe actuar ya y DAR DEBIDO IMPULSO AL EXPEDIENTE PRESENTADO el 27/06/2025, en cumplimiento de sus funciones, y amparando derechos fundamentales en Internet como la libertad de información, y otros como el derecho a la neutralidad de la red o el derecho a la libertad de empresa. Debe interpelar con carácter de urgencia la intervención de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y a la CNMC para terminar con los abusos e informar a las Administraciones Públicas.

